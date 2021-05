Eurovision 2021 φαβορί: Τι δείχνουν τα προγνωστικά – Άνοδος για την Κύπρο

Καλά καλά δεν πρόλαβαν να γίνουν οι πρώτες τεχνικές πρόβες για τη Eurovision 2021 στο Ρότερνταμ, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα αμέσως είδαμε σημαντικές αλλαγές, και οι λίστες των πρακτορείων στοιχημάτων με τα φαβορί για τη νίκη, έχουν πάρει φωτιά. Η σκηνική παρουσία κάποιων συμμετοχών σημείωσε μεγάλη επιτυχία και κέρδισε το μαζικό ενδιαφέρον ενώ άλλες απέσπασαν πολύ αρνητικά σχόλια. Ανάμεσα στις αγαπητές αποστολές βρίσκεται ακόμη μια φορά η Κύπρος, αφού μετά την πρόσφατη πρόβα της Έλενας Τσαγκρινού με το El Diablo, η χώρα βρίσκεται πλέον σταθερά στο top 10 των προγνωστικών σκαρφαλώνοντας στην 8η θέση.

Είναι ιδιαίτερα αισθητή η αλλαγή του ύφους των αποστολών της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αρμόδιοι μετά την Ελένη Φουρέιρα και την ιστορική δεύτερη θέση που χάρισε στην χώρα ανέβασε για πολύ τον πήχη. Μεγάλη αλλαγή όμως είδαμε και στην κορυφή, αφού πλέον η Γαλλία με την Barbara Pravi και το κομμάτι “Voilà” κατάφερε να εκτοπίσει την Μάλτα από την πρώτη θέση, μολονότι το τραγούδι “Je Me Casse ” της Destiny θεωρούνταν για εβδομάδες το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά έχασε πόντους μετά την χθεσινή πρόβα.

Η φετινή αποστολή της Γαλλίας

Τι προβλέπεται για την ελληνική συμμετοχή

Το “Last Dance” με το οποίο η Stefania εκπροσωπεί την Ελλάδα, ανέβηκε μερικές θέσεις στα προγνωστικά αν και η πρώτη τεχνική πρόβα της Στεφανίας Λυμπερακάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι και ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί στα προγνωστικά οι εντυπώσεις που άφησε. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι, αλλά τα περισσότερα σχόλια μέχρι ώρας, θέλουν το Last Dance της Στεφανίας να περνά στον τελικό και θα πάρει μια αξιόλογη θέση. Αυτή τουλάχιστον είναι η γενικότερη αίσθηση που αποκομίσαμε μετά την πρόβα της τραγουδίστριας μέχρι να έχουμε πιο χειροπιαστά στοιχεία.

Ελλάδα vs Κύπρος

Έχει ήδη συζητηθεί αρκετά, ότι στο head to head με την Κύπρο και το πολυσυζητημένο El Diablo («I gave my heart to el diablo»), το οποίο προσφέρεται στο 12.00 για νίκη, θα επιλέξουμε την Ελληνίδα που ζει στην Ουτρέχτη,η Στεφανία, η οποία δίνεται στο 40.00 για κατάκτηση του διαγωνισμού.

Δείτε την πρόβα του επίσης μεγάλου φαβορί για φέτος της Μάλτας