Μπομπ Μάρλει αιτία θανάτου: Σαν σήμερα (11/5) έφυγε από τη ζωή

Σαν σήμερα 11 Μαΐου ο θρύλος της ρέγκε μουσικής, Μπομπ Μάρλει, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πέρα από τη μουσική, άφησε πίσω του και τους γιους του, οι οποίοι συνεχίζουν με επιτυχία το έργο, που επηρέασε την πορεία της μουσικής, δημιουργώντας ένα νέο ρεύμα. Η κληρονομιά των πανανθρώπινων μηνυμάτων που τραγούδησε, έχοντας πάντοτε στο στόχαστρο τις φυλετικές διακρίσεις που τόσο στιγμάτισαν τα παιδικά του χρόνια, μένει ανεξίτηλη στον χρόνο. Σήμερα ο Μπόμπ Μάρλει θα ήταν 76 ετών, αφού ολοκληρώνονται 40 χρόνια από τη μέρα που άφησε την τελευταία του πνοή. Ωστόσο, για τους φανς της ρέγκε, και όχι μόνο, είναι σαν να μην συνέβη ποτέ το τραγικό αυτό γεγονός. Ποια είναι όμως τραγική ειρωνεία πίσω από τον θάνατό του;

Ο Ρόμπερτ “Μπομπ” Νέστα Μάρλεϊ ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι το “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry”, “Three Little Birds”, “Exodus”, “Could You Be Loved”, “Jamming”, “Redemption Song” και “One Love”. Η μεταθανάτια συλλογή του Legend (1984) πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της ρέγκε μουσικής, δηλαδή πάνω από 12 εκατομμύρια. Ο Μπομπ Μάρλεϊ απέκτησε 13 παιδιά: τρία με τη σύζυγό του Rita, δύο υιοθετημένα από προηγούμενες σχέσεις της Rita, και τα υπόλοιπα οχτώ με διαφορετικές γυναίκες. Εκτός από την μουσική η δεύτερη μεγάλη του αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο, που ήταν και αυτό που του στοίχισε τη ζωή. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε με κακοήθες μελάνωμα στα πόδια. Ο ίδιος πίστευε ότι προήλθε από ένα τραύμα από το ποδόσφαιρο. Ο ακρωτηριασμός ήταν μονόδρομος, όμως τον αρνήθηκε διότι δεν θα μπορούσε να χορέψει ποτέ ξανά.

Η εξάπλωση του καρκίνου

Ακόμα ένας λόγος που το αρνήθηκε ήταν ότι η συγκεκριμένη επέμβαση ήταν αντίθετη με την πίστη των Ρασταφαριανών. «Οι Ρασταφαριανοί δεν κάνουν ακρωτηριασμούς. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να είναι διαμελισμένος. Το σώμα πρέπει να είναι ολόκληρο». Ο καρκίνος εξαπλώθηκε με μεταστάσεις στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, στο συκώτι και στο στομάχι του Marley. Μετά την εμφάνισή του σε live στο Madison Square Garden στα πλαίσια της φθινοπωρινής του περιοδείας (Uprising Tour), λιποθύμησε ενώ έκανε τζόκιν στο Σέντραλ Παρκ της Νέα Υόρκης. Το υπόλοιπο της περιοδείας του ακυρώθηκε διαδοχικά. Η τελευταία του συναυλία ήταν στο Stanley Theater στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας στις 23 Σεπτεμβρίου 1980.

Τελικά, κατέληξε στο νοσοκομείο Cedars of Lebanon στο Μαιάμι της Φλόριντα το πρωί της 11ης Μαΐου 1981 σε ηλικία 36 χρονών. Ο θάνατός του προήλθε από την εξάπλωση του μελανώματος στους πνεύμονες και τον εγκέφαλό. Η μουσική του Μπομπ Μάρλεϊ απέκτησε ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα μετά το θάνατό του. Παραμένει δημοφιλής και γνωστός ανά τον κόσμο, ιδιαιτέρως στην Αφρική. Ο Μάρλεϊ εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το περιοδικό Time επέλεξε το άλμπουμ Exodus ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα.