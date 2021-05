Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Ξανά ζευγάρι μετά από 17 χρόνια

Η Τζένιφερ Λόπεζ λίγο καιρό μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, φαίνεται ότι βρήκε κάποιον για να την παρηγορήσει. Οι φήμες που την θέλουν να είναι ξανά ζευγάρι με τον Μπεν Άφλεκ, μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, έχουν υπέρ – φουντώσει. Ο λόγος; Ο ηθοποιός κανόνισε μία ρομαντική απόδραση για την JLo με ιδιωτικό αεροπλάνο σε πολυτελές θέρετρο στη Μοντάνα, όπου έχει ένα σαλέ. Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός του απαθανάτησε μέσα στο αυτοκίνητο, όσο και αν προσπάθησαν να κρυφτούν. Η 51χρονη και ο 48χρονος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «daily mail», έκαναν βόλτα με τζιπ στο χειμερινό θέρετρο.

Πληροφορίες λένε ότι αυτός επισκέπτεται συχνά την έπαυλη της Λόπεζ στο Λος Άντζελες, και μάλιστα οι παπαράτσι τον έχουν εντοπίσει και εκεί. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα, το ζευγάρι αποβιβάζεται από ιδιωτικό τζετ επιστρέφοντας από τη Μοντάνα στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, άτομο από τον κύκλο τους, που έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες, είπε στο αμερικανικό People ότι «έχουν ένα ισχυρό δέσιμο. Ήταν γρήγορο και έντονο, αλλά η Τζένιφερ είναι ευτυχισμένη».

📸 Ben Affleck And Jlo New Photos. pic.twitter.com/mcEKNfPF3h

— best of ben affleck (@BstOfAffleck) May 11, 2021