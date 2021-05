Ερντογάν – Ισραήλ: Χιλιάδες άνθρωποι στην Τουρκία βγήκαν στους δρόμους

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα στην Τουρκία και το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για να διαδηλώσουν εναντίον των ισραηλινών ενεργειών κατά των Παλαιστινίων χθες. Παρά το lockdown για την αποτροπή των μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό, διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους Σύροι και Παλαιστίνιοι, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, φώναξαν συνθήματα όπως «τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα», ή «κάτω το Ισραήλ, κάτω η Αμερική».

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξάλλου, επικοινώνησε με ηγέτες στη Μέση Ανατολή για να συζητηθεί η κλιμάκωση της βίας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας επικοινώνησε με τον μονάρχη της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον εμίρη του Κουβέιτ σεΐχη Ναουάφ αλ Άχμαντ αλ Σάμπαχ, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια. Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συζήτησε το θέμα με τους ομολόγους του σε Ιράν, Αλγερία, Πακιστάν και Ρωσία.

Footage coming from major cities around Turkey protesting the attacks on the holy al-Aqsa compound and the escalation of events with the Israeli aggression towards civilians#Israel #SheikhJarrah

Istanbul: pic.twitter.com/d8ofm6s6Mz

— Ubeydullah Ademi (@U_Ademi) May 10, 2021