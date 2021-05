Άρση μέτρων Ελλάδα:

Η επιστροφή στην κανονική ζωή φέρνει μέσα, ώστε να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα ενόψει και του ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαΐου. Είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test δύο φορές την εβδομάδα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Τα τεστ είναι υποχρεωτικά στους εργαζόμενους για να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας τους στους παρακάτω κλάδους: εστίαση, λιανεμπόριο, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, καθώς και στις σχολές οδηγών.

Το ένα από τα δύο self test είναι δωρεάν από το κράτος (μέσα από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας), ωστόσο το άλλο θα πρέπει να το πληρώσει ο εργοδότης. Υποχρέωση του εργαζόμενου είναι να δηλώσει το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα και των δύο τεστ θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST». Οι εργαζόμενοι προμηθεύονται τα αυτοδιαγνωστικά τεστ από την προσεχή Πέμπτη 13 Μαΐου. Να διευκρινιστεί ότι τα self test δεν είναι απαραίτητα σε εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, απασχολούνται με τηλεργασία ή βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τα self test έως και 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους στην δουλειά με φυσική παρουσία.

Τα πρόστιμα

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Αν το self test βγει θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα self-testing.gov.gr σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.