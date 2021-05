Πάρις Χίλτον τώρα: Τεράστια αποκάλυψη για τη φωτογραφία που αναστάτωσε πριν 15 χρόνια

Η Πάρις Χίλτον αποτελούσε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της δεκαετίας του 2000, και τα όσα έκανε φάνταζαν τελείως εκτός της εποχής. Πολλές κινήσεις της είχαν σχολιαστεί, ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που την κατέκριναν σκληρά. Μάλιστα, είχε κυκλοφορήσει τότε μία φωτογραφία της εγγονής του ιδρυτή της διάσημης αλυσίδας ξενοδοχείων, στην οποία φαίνεται να φοράει μπλουζάκι το οποίο γράφει «Stop being poor», ελληνιστί «Σταματήστε να είστε φτωχοί». Τότε είχε ξεσπάσει σάλος, αλλά μην ξεχνάτε ότι ζούσαμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή, όπου ότι έδειχνε η τηλεόραση ή το κάθε περιοδικό ήταν κάτι απόλυτο. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα του, όπως γίνεται πλέον με το διαδίκτυο και τα social media.

Χρόνια μετά, λοιπόν, η Πάρις αποκαλύπτει ότι είναι προϊόν Photoshop.Δεν είναι σαφές πού ή πότε ακριβώς δημιουργήθηκε. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η φωτογραφία έχει επικρατήσεί ως meme που χρησιμοποιείται συχνά για να επικρίνει τη συντηρητική οικονομική πολιτική. Μπορεί κάποιο να μην το γνώριζαν αυτό, και έτσι το ανέβασε στο TikTok. «Υπάρχει λοιπόν αυτή η φωτογραφία στο διαδίκτυο για μένα. Είμαι σίγουρη ότι την έχετε δει» λέει η Χίλτον σε βίντεο που κοινοποίησε. «Δεν φόρεσα ποτέ αυτό το t-shirt. Είναι ολοκληρωτικά επεξεργασία με Photoshop. Όλοι πιστεύουν ότι είναι πραγματικό» αναφέρει.

View this post on Instagram

Αποκαλύπτει μια φωτογραφία μετά χωρίς επεξεργασία, στην οποία φορά ένα t-shirt με το σύνθημα «STOP BEING DESPERATE» (Σταματήστε να είστε απελπισμένοι). Το πρώην μοντέλο, κόρη του Ροντ Στιούαρτ, Κιμ Στιούαρτ είναι δίπλα της φορώντας t-shirt με το ίδιο μήνυμα.

«Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε» τονίζει η Χίλτον. Η αρχική φωτογραφία χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2005, όταν η Χίλτον και η Στιούαρτ φόρεσαν τα t-shirts σε εκδήλωση παρουσίασης στο Λας Βέγκας της σειράς ρούχων της Νίκι Χίλτον «Chick by Nicky Hilton».

Debunking the #STOPBEINGPOOR myth.🙅🏼‍♀️😹 Don’t believe everything you read.😏 #Iconic 👑 pic.twitter.com/u6xdTpfpAI

— Paris Hilton (@ParisHilton) May 4, 2021