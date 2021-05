Βρετανία κορονοϊός – μέτρα: Ο Τζόνσον ανακοινώνει πολύ ευχάριστα νέα

Συγγενείς και φίλοι θα μπορέσουν αγκαλιαστούν για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο στη Βρετανία καθώς ο Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επιστροφή στην ελευθερία ορκιζόμενος ότι «δεν θα μας νικήσει η Covid-19, κι ένας από τους υπουργούς του άφησε να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός ίσως επιταχύνει την άρση του lockdown. Με φόντο τις νίκες σε προπύργια των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Βρετανία, ο Τζόνσον θα ανακοινώσει σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ ότι η επιτυχία της εκστρατείας εμβολιασμού στη χώρα επιτρέπει περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων και με έναν στους τρεις ενήλικες να έχει πλήρως εμβολιαστεί, θα ανακοινώσει ότι από την επόμενη Δευτέρα οι φίλοι και οι συγγενείς θα μπορούν να αγκαλιάζονται για πρώτη φορά μετά από 12 μήνες.

Ήδη σε συνέντευξή του στο Andrew Marr Show του BBC ο υπουργός Μάικλ Γκόουβ είχε επισημάνει ότι «οι φιλικές επαφές, στενές επαφές, μεταξύ φίλων και μελών οικογενειών είναι κάτι που θέλουμε να δούμε να αποκαθίσταται». Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει πως οι φίλοι θα μπορούν να αγκαλιάζονται από την άλλη Δευτέρα, απάντησε «ναι».

Παμπ, εστιατόρια και καφετέριες στην Αγγλία θα μπορούν να υποδέχονται σε εσωτερικούς χώρους πελάτες, ενώ θα επιτρέπονται και συναθροίσεις έως και έξι ατόμων από δύο νοικοκυριά σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα νέα μέτρα. Το όριο συναθροίσεων σε υπαίθριους χώρους αυξάνεται στα 30 άτομα. Παράλληλα θα ανοίξουν ξενοδοχεία, κινηματογράφοι, θέατρα και μουσεία, ενώ θα αρθούν οι περιορισμοί για τον αριθμό των παρισταμένων σε κηδείες. Από τις 17 Μάϊου θα επιτρέπονται επίσης τα διεθνή ταξίδια αναψυχής με τις χώρες – προορισμούς για τους Βρετανούς να υπάγονται σε τρεις κατηγορίες του συστήματος «φωτεινού σηματοδότη». Οι αφίξεις στη Βρετανία θα έχουν υποχρέωση υποβολής σε διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού και στην περίπτωση των περισσότερων χωρών υποχρέωση δεκαήμερης απομόνωσης κατ’ οίκον.

Ωστόσο, η υπουργός Ψυχικής Υγείας, Ναντίν Ντόρις, άφησε να εννοηθεί ότι ο Τζόνσον μπορεί να ανακοινώσει στην απογευματινή συνέντευξη Τύπου του χαλάρωση νωρίτερα του lockdown. Όπως είπε, περιμένει μια «θετική» ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία είναι πολύ καλά». Και καθώς χθες Κυριακή καταγράφηκαν δύο θάνατοι και 1.770 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα, ο επικεφαλής της ομάδας εμβολιασμού της Οξφόρδης προέβλεψε ότι οι Βρετανοί μπορεί σύντομα να ξεφορτωθούν τις μάσκες και να λυτρωθούν από τους κανόνες του social distancing. Ο Τζόνσον συνεδριάζει το πρωί με το υπουργικό του συμβούλιο για να προχωρήσει η Βρετανία στο τρίτο βήμα του οδικού χάρτη της εξόδου από το lockdown την ερχόμενη Δευτέρα καθώς αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η άρση των μέτρων είναι απίθανο να διακινδυνεύσει μια νέα αύξηση των μολύνσεων.

«Ο οδικός χάρτης παραμένει εντός των στόχων του, το επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα συνεχίζεται, πάνω από δύο τρίτα των ενηλίκων στη Βρετανία έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και τώρα στρέφουμε το βλέμμα μπροστά με προσεκτική, αλλά αμετάκλητη χαλάρωση των μέτρων. Χάρη στην προσήλωση και τη συνεργασία της βρετανικής κοινής γνώμης σώζουμε ζωές, προστατεύουμε το εθνικό σύστημα υγείας και ελέγχουμε την πανδημία», θα πει το απόγευμα στη συνέντευξη στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Μπόρις Τζόνσον.

One third of adults in the UK have now had their second dose of the COVID vaccine, a testament to the extraordinary efforts of NHS staff and volunteers.

Thank you to everyone who has made this happen. Get your jab when called.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2021