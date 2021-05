Νέα Υόρκη φοιτητές: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για να παρακολουθήσουν μαθήματα

Οι φοιτητές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο City University της Νέας Υόρκης θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 για να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

Η απαραίτητη προϋπόθεση, που αφορά περισσότερους από 435.000 σπουδαστές πλήρους φοίτησης, τίθεται καθώς δίνονται πολλά κίνητρα από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης και από άλλους αξιωματούχους με στόχο την παρότρυνση των πολιτών να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, καθώς καταγράφεται μείωση της ζήτησης εμβολιασμών.

«Λοιπόν, τέρμα οι δικαιολογίες», είπε ο Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου. «Τα συμβούλια των πανεπιστημίων State University of New York και City University of New York θα απαιτούν από όλους τους φοιτητές που επιστρέφουν στις σπουδές τους το φθινόπωρο να έχουν εμβολιαστεί», τόνισε.

ΗΠΑ: Τέλος οι μάσκες για τους πλήρως εμβολιασμένους

Νέες οδηγίες ιδιαίτερα αισιόδοξες και όλο τον πλανήτη έδωσε το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), στους πολίτες των ΗΠΑ που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με αυτές οι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπορούν να κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να φορούν μάσκες, να συναντούν συγγενείς τους και να μετέχουν σε μικρές συγκεντρώσεις επίσης χωρίς προφθυλάξεις.

Στην περίπτωση που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, τότε οι μάσκες κρίνονται απαραίτητες για την προστασία από τον κορονοϊό.

Αναλυτικά οι νέες οδηγίε του το CDC είναι οι εξής:

-Οι πλήρως εμβολιασμένοι Αμερικανοί μπορούν να συγκεντρώνονται σε εσωτερικούς χώρους, σε ιδιωτικές κατοικίες, σε μικρές ομάδες χωρίς μάσκες ή αποστάσεις. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να συγκεντρωθούν σε σπίτι με μη εμβολιασμένους από ένα μόνο νοικοκυριό, επίσης χωρίς μάσκες ή αποστάσεις.

-Οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα ή να υποβληθούν σε τεστ, εάν έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό, αρκεί να μην εμφανίσουν συμπτώματα λοίμωξης. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα, πρέπει να απομονωθούν, να εξεταστούν και να μιλήσουν με το γιατρό τους.

-Στους δημόσιους χώρους οι εμβολιασμένοι πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκες και να διατηρούν τις αποστάσεις όπως και τις οδηγίες προφύλαξης, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

-Οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αποφεύγουν μεγάλες και μεσαίες συγκεντρώσεις.