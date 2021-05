Λιβύη: Απειλές δέχεται η Μανγκούς

Τη ρεβάνς θέλουν να πάρουν οι Τούρκοι από την ΥΠΕΞ της Λίβυης Νάιλα αλ Μανγκούς, η οποία στις 3 Μαΐου «καλωσόρισε» στη Λιβύη τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου (που σημειωτέον ακόμη δεν είχε χωνέψει που ο Δένδιας του «έβγαλε γλώσσα») με αυτά τα λόγια: «Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να βάλουμε τέλος στην παρουσία όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων για να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία της Λιβύης». Η αντικείμενη στα συμφέροντα της Τουρκίας δήλωση θεωρήθηκε θρασύτατη και έκτοτε οι πιέσεις των Τούρκων να παραιτηθεί η Μανγκούς είναι αφόρητες. Παράλληλα, υπάρχουν και ένοπλες ομάδες, οι οποίες την αναζητούν στη Λιβύη για να της… εξηγήσουν το λάθος που έκανε. Το Σάββατο, μια πολιτοφυλακή στην Τρίπολη εισέβαλε σε ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η κυβέρνηση ενότητας. Σε βίντεο που μεταδόθηκαν, ακούγονται μέλη των πολιτοφυλακών να ρωτούν για το πού βρίσκεται η υπουργός Εξωτερικών και να ψάχνουν για το αυτοκίνητό της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης δέχθηκε πίεση να παραιτηθεί και κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλές, αφού ζήτησε από τα τουρκικά στρατεύματα και μισθοφόρους να εγκαταλείψουν τη χώρα της μπροστά στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η Νάιζα Ελ Μανγκούς, δικηγόρος και ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών από τον προσωρινό πρωθυπουργό της χώρας, Abdelhamid Dbeibah, αφού αντιμετώπισε αντιδράσεις για αθέτηση της υπόσχεσης ότι το 30% των υπουργικών θέσεων θα πήγαινε στις γυναίκες.

Επιπρόσθετα, ένας ακραίος ισλαμιστής που ζει στην Τουρκία, επέκρινε την ΥΠΕΞ μέσω του σταθμού που διατηρεί. Τη χαρακτήρισε «κακή, άξια περιφρόνησης», ενώ ισχυρίστηκε πως «υπηρετεί το σιωνιστικό σχέδιο». Μερικοί από τους αντιπάλους της Μανγκούς ισχυρίζονται ότι είναι υποστηρίκτρια του στρατάρχη Χάφταρ και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) που εδρεύει στην Ανατολή. Οι αντίπαλοι της Μανγκούς λένε ότι οι εκκλήσεις της για αποχώρηση της Τουρκίας δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες εκκλήσεις για αποχώρηση των μισθοφόρων της Ρωσικής ομάδας Wagner.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Λιβύη, Ρίτσαρντ Νόρλαντ, υπερασπίστηκε την Μάνγκους, λέγοντας ότι η κριτική πρέπει να σταματήσει. «Υποστηρίζουμε πλήρως την ξεκάθαρη έκκληση της υπουργού Εξωτερικών για αποχώρηση ξένων δυνάμεων προς όφελος της κυριαρχίας και της σταθερότητας της Λιβύης» είπε. Από την πλευρά της, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η παρουσία της στη Λιβύη δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των ρώσων μισθοφόρων, καθώς τα στρατεύματά της βρίσκονται στη Λιβύη μετά από πρόσκληση της προηγούμενης κυβέρνησης της Λιβύης.

Libyan Foreign Minister Najla Al-Mangoush to Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu: All Foreign Forces & Mercenaries Must Withdraw From Libya.

