Κινέζικος πύραυλος εκτός ελέγχου: Πού θα πέσει; Η αγωνία φουντώνει

Ο κινεζικός πύραυλος 21 τόνων «Long March 5B» που βρίσκεται εκτός ελέγχου πρόκειται να πέσει στη Γη σήμερα Σάββατο (8 Μαΐου), πιθανότατα σε μη κατοικημένη περιοχή, προειδοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, ο πύραυλος θα εισβάλει στη γήινη ατμόσφαιρα το Σάββατο αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιο σημείο. Ο πύραυλος, η κίνηση του οποίου παρακολουθείται από δορυφόρους, ταξιδεύει με ταχύτητα 4 μιλίων το δευτερόλεπτο. Μόλις λίγες ώρες πριν -όταν πλέον θα βρίσκεται αρκετά κοντά- θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε ακριβώς να μπει στην ατμόσφαιρα της Γης. Η Κίνα που άρχισε να «στήνει» τμηματικά το δικό της Διαστημικό Σταθμό, θέτοντας σε τροχιά γύρω από τη Γη το πρώτο τμήμα του, εκτόξευσε ένα μεγάλο πύραυλο «Long March 5B» από το διαστημικό κέντρο στην κινεζική νήσο Χαϊνάν στις 11:23 π.μ. τοπική ώρα την Μεγάλη Πέμπτη.

Το μήκους 18 μέτρων κεντρικό τμήμα με την ονομασία «Τιανχέ» (Αρμονία των Ουρανών) θα συμπληρωθεί αργότερα από δύο κάπως μικρότερα περιφερειακά τμήματα, σχηματίζοντας τελικά ένα διαστημικό σταθμό σχήματος Τ, με την ονομασία Tiangong (Ουράνιο Παλάτι) έως το τέλος του 2022 και θα γίνει χώρος διαμονής για τρία μέλη του πληρώματος. Δεν είναι γνωστό πόσο καιρό θα μείνουν οι τρεις αστροναύτες στο σταθμό «Tianhe», ούτε ποια είναι η ταυτότητά τους, καθώς η κινεζική διαστημική υπηρεσία είναι συνήθως φειδωλή σε τέτοιες πληροφορίες. Όταν ολοκληρωθεί, ο Διαστημικός Σταθμός Tiangong θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε υψόμετρο 211 έως 280 μιλίων. «Πιθανότατα δεν είναι καλό», είπε στον Guardian ο Jonathan McDowell, ένας αστρονόμος που παρακολουθεί αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη Γη.

This morning's Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

«Την τελευταία φορά που εκτόξευσαν έναν τέτοιο πύραυλο, μεγάλες ράβδοι από μέταλλο κατέληξαν να πετούν στον ουρανό και να προκαλούν καταστροφές σε πολλά κτήρια στην Ακτή Ελεφαντοστού», δήλωσε. «Τα περισσότερα κομμάτια του κάηκαν, αλλά υπήρξαν ορισμένα πολύ μεγάλα κομμάτια από μέταλλο που έφτασαν στη Γη. Είμαστε πολύ τυχεροί που κανείς δεν τραυματίστηκε», συμπλήρωσε. Μερικές μέρες πριν δήλωσε στο SpaceNews ότι η πορεία του δείχνει ότι μπορεί να προσγειωθεί «λίγο πιο βόρεια από τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Πεκίνο και όσο νότια είναι η νότια Χιλή και το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας». Θα μπορούσε να προσγειωθεί οπουδήποτε σε αυτό το εύρος, που καλύπτει ωκεανούς και κατοικημένες και μη κατοικημένες περιοχές, αλλά τα περισσότερα από τα συντρίμμια του θα καούν στην ατμόσφαιρα.

Ο νέος κινεζικός Διαστημικός Σταθμός, στην πλήρη μορφή του, θα έχει περίπου το 20% του βάρους του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) που ζυγίζει γύρω στους 460 τόνους και θα μπορεί να φιλοξενεί τριμελή κινεζικά πληρώματα για τρεις μήνες κάθε φορά (πρόσκαιρα έως έξι κατά την εναλλαγή των πληρωμάτων), έναντι έως και 13 αστροναυτών στον ISS. Στον κινεζικό σταθμό θα υπάρχουν υποδομές για πολλά ταυτόχρονα επιστημονικά πειράματα. Ήδη έχουν σχεδιασθεί τουλάχιστον 100 από τους Κινέζους επιστήμονες για να γίνουν στο διάστημα και μερικά θα φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα τους εντός του 2022. Η Κίνα στοχεύει να γίνει μια μεγάλη διαστημική δύναμη μέχρι το 2030 για να συμβαδίσει με τους αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, και να δημιουργήσει τον πιο προηγμένο διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Today's decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf

