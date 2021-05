Απόδημος ελληνισμός: Επετειακή εκδήλωση της ομογένειας

Την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, η καρδιά του Απανταχού Ελληνισμού χτυπάει στη Νέα Υόρκη. Η επετειακή διοργάνωση «SAIL TO FREEDOM” (https://www.greece2021.nyc/), υμνεί τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση μέσα από μια εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί την ουσιαστική συμβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας, της Ομογένειας και του Φιλελληνισμού στην Εθνική Εξέγερση.

Μία πρωτοβουλία της GLOBAL ALIVE LLC, υπό την Αιγίδα του Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη των: – Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο (Hellenic-American Chamber of Commerce) – International Propeller Club of USA, – International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus. – AHEPA, Empire State District #6 New York State – AHEPA, Delphi Chapter #25 Manhattan – NYC – Ionian Cultural Federation – Ναυτικός Ομίλος Ελλάδας – Hellenic Lawyers Association of New York – Hellenic Medical Society of New York – World Hellenic Biomedical Association – Eastern Mediterranean Business and Cultural Alliance (New York City) – Greece 200 Bicentennial Greece – Of Metro New York and Long Island – Hellenic Institute of Cultural Diplomacy (Tennessee) – Sons of Pericles New Renaissance Chapter # 5 (Manhattan, NYC) – Daughters of Penelope Evryklea Chapter # 36 (Manhattan, NYC)

Εμπνευστής και συμμετέχοντες

Εμπνευστής της Πρωτοβουλίας είναι η κα Evageline Plakas, εκδότρια του Hellenic Golden Directory και του https://hellenicdailynewsny.com. Επίτιμος Επικεφαλής αποτελεί ο ομογενής επιχειρηματίας Γιάννης Κατσιματίδης, ενώ την σκηνοθεσία της όλης εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Κώστας Κιμούλης. Στην επίσημη καμπάνια συμμετέχουν με σποτ οι AMBASSADORS: Στέφανος Τσιτσιπάς, Επαγγελματίας Αθλητής Αντισφαίρισης Μαρία Σάκκαρη, Επαγγελματίας Αθλήτρια Αντισφαίρισης Λευτέρης Πετρούνιας, Χρυσός Ολυμπιονίκης (Κρίκους) Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ερμηνεύτρια Ιωάννης Μελισσανίδης, Χρυσός Ολυμπιονίκης (1996) Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Αργυρός Παραολυμπιονίκης (Ξιφασκία) Σάκης Τανιμανίδης, Τηλεπαρουσιαστής Κλέλια Χαρίση, Δημοσιογράφος – ποιήτρια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “SAIL TO FREEDOM”. Τόπος Διεξαγωγής: CHELSEA PIERS, PIER 62, MANHATTAN, Ν.Υ. Ημερομηνία: Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 Ώρα: 14:00 (τοπική ώρα Νέας Υόρκης).

Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

✓ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΔΟΞΟΥ ΛΑΒΑΡΟΥ ΜΑΝΗΣ (Αρχή της Επανάστασης) ✓ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ✓ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ Η.Π.Α. ✓ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ✓ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: KATHERINE ELIZABETH FLEMING, Πρύτανης Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης / Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας NYU ✓ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ για τα 200 Χρόνια απο την Επανάσταση από την ΚΛΕΛΙΑ ΧΑΡΙΣΗ, δημοσιογράφο-ποιήτρια /Πρεσβευτή της Πρωτοβουλίας «Sail to Freedom» ✓ ΧΟΡΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ από την Ακαδημία Ελληνικής Παιδείας της DEMETRA VARSAMI ✓ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ✓ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στα σκάφη.

Β΄ ΜΕΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ EVENT

Θα γίνει παρέλαση, «Sail To Freedom», Ιστιοπλοϊκών Σκαφών (CLASSIC HARBOR LINE NEW YORK, NY) από το λιμάνι Chelsea Piers 62 της Νέας Υόρκης προς το Άγαλμα της Ελευθερίας. ✓ «Συμβολική Παράσταση με Εναέρια χορογραφία» από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ σε μουσική – σύνθεση ΝΙΚΟΥ ΤΕΡΖΗ, που αποτελείται από τρία μέρη: Α) Υποδούλωση Β) Επανάσταση Γ) Ελευθερία

Γ΄ ΜΕΡΟΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Μπροστά απο το Άγαλμα της Ελευθερίας θα ριχτούν στεφάνια στη θάλασσα ως απόδοση Φόρου Τιμής στους Έλληνες Ήρωες Αγωνιστές και τους Φιλέλληνες. ✓ Επιστροφή στο λιμάνι της Νέα Υόρκης H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live-streaming, σε τηλεσκηνοθεσία του Κώστα Κιμούλη και με την τεχνική υποστήριξή της https://xizmomedia.com Η εκδήλωση είναι Covid-Free και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, βάσει του Υγειονομικού πρωτοκόλλου νομοθεσίας.