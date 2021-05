Τζαμί Θεσσαλονίκη: Προκλητικός και πάλι ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών

Προκλητικός εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, στην Κομοτηνή, «κουνώντας το δάχτυλο» στην Ελλάδα για τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης και ζητώντας να τζαμί στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Διδυμότειχο, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στους «Τούρκους της Δυτικής Θράκης», εξαπέλυσε επίθεση στη χώρα μας λέγοντας ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί την παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας. «Το πρόβλημα των ομογενών μας είναι πρόβλημά μας» είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θεωρεί τη μειονότητα γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών και ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι «στην παραβίαση και τη διάβρωση των δικαιωμάτων της ‘Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης’».

Σύμφωνα με την «Φωνή της Ροδόπης», στη συνέχεια κατηγόρησε την Ελλάδα για «άρνηση της εθνικής ταυτότητας και περιορισμό των ελευθεριών» της μειονότητας, «με διάφορα πρόσχημα που επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις». «Ακούσαμε τα προβλήματα των ‘Τούρκων της Δυτικής Θράκης’. Οι απόψεις των εκπροσώπων της μειονότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς. Ήταν μια παραγωγική συνάντηση», είπε.

#Gümülcine'de basın mensuplarımızla basını bilgilendirme toplantısı yaptık.

We held a briefing meeting with our kinsmen press members in #Komotini. pic.twitter.com/hzqUC2S6ZS

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 5, 2021