Survivor spoiler ασυλία 4/5: Αυτοί κερδίζουν σήμερα!

Survivor spoiler ασυλία 4/5: Οι εντάσεις, οι ίντριγκες και οι ανατροπές δεν θα λείπουν ούτε από το επεισόδιο της Τρίτης (4/5) στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Όπως παρακολουθήσαμε στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor της Δευτέρας (3/5), η ομάδα που τα κατάφερε και κέρδισε την πρώτη ασυλία μαζί με το πασχαλινό γεύμα ήταν η Κόκκινη. Οι Μπλε παίκτες, έχοντας περάσει νηστικοί το Πάσχα τους στον Άγιο Δομίνικο πέρασαν από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου παίκτη προς αποχώρηση. Ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση αναδείχθηκε ο James Καφετζής, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους των συμπαικτών της ομάδας του.

Σύμφωνα με τα spoilers, στο αποψινό επεισόδιο της Τρίτης, όπως δείχνει και το trailer συνεχίζονται οι εντάσεις και οι καβγάδες και στο… στόχαστρο για ακόμη μια φορά θα βρεθεί ο James Καφετζής. Στον τάκο μαζί με τον James αναμένεται να δούμε τον Παύλο Γαλακτερό και τον Νίκο Μπάρτζη, μιας και ο ένας εκ των δυο θα προκύψει από την υπόδειξη που θα κάνει ο Γιώργος Κόρομι, έχοντας κερδίσει την ατομική ασυλία.

Πάμε όμως στην ουσία! Για ακόμη μία φορά η κόκκινη ομάδα είναι αυτή που θα πάρουν και τη δεύτερη ασυλία και θα είναι ήσυχοι αυτή την εβδομάδα. Μένει να δούμε τα spoilers να επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά ή να υπάρχουν μεγάλες ανατροπές στο απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Από την άλλη εβδομάδα οι «μπλε» θα έχουν στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και τις γυναίκες, εξάλλου μία αποχώρηση θα απομένει για να μείνουν οι 10 και ν’ αρχίσουν τα ατομικά αγωνίσματα.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος ήταν ο τελευταίος παίκτης που αποχώρησε από το Survivor τη Μεγάλη Εβδομάδα και επιστρέφοντας στην Ελλάδα παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην εκπομπή Love It της Ιωάννας Μαλέσκου στον ΣΚΑΪ. Εκεί, ο… ζαχαροπλάστης του φετινού παιχνιδιού αποκάλυψε πως είχε κάνει τέσσερις φορές αίτηση για να μπει στο παιχνίδι. Παράλληλα, είπε πως όταν ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δεν το πίστευε καθώς «εγώ ακόμα μπορούσα, έλεγα δεν μπορεί να είμαι εγώ».

Σύμφωνα με τον Κώστα Παπαδόπουλο η κίνησή του να αγκαλιάσει και την κόκκινη ομάδα στην αποχώρηση ήταν απόλυτα λογική αφού όπως σχολίασε πέρασε μαζί τους 4,5 μήνες. Στη συνέχεια, έκανε τη δική του πρόβλεψη για το ποια θα είναι η τελική τριάδα του φετινού Survivor. «Για τριάδα προβλέπω πως θα είναι ο Ηλίας, ο Σάκης και ο Κόρομι», είπε χαρακτηριστικά. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι άφησε εκτός τόσο τον Τζέιμς Καφετζή όσο και τον Νίκο Μπάρτζη, αλλά και το γεγονός ότι προέβλεψε πιθανό καυγά ανάμεσα στους δυο αχώριστους – μέχρι τώρα – παίκτες του φετινού ριάλιτι.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος σχολίασε τα πάντα αναφορικά με το φετινό Survivor, όπως και την περιβόητη σχέση του Σάκη Κατσούλη με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αλλά και τα όσα είχε αναφέρει για την Ασημίνα Ιγγλέζου. «Είναι αλήθεια πως έπεφταν τα μαλλιά της Ασημίνας. Κοιμόταν δίπλα μου και το σεντόνι γέμιζε με ξανθές τρίχες», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν έλεγε αλήθεια για το θέμα ή αν το έκανε για να την επηρεάσει ψυχολογικά.

Highlight του επεισοδίου της Δευτέρας του Πάσχα στο Survivor 4 ήταν το απρόσμενο φιλί στο στόμα μεταξύ του Ηλία Μπόγδανου και του Τριαντάφυλλου. Όλα έγιναν εξαιτίας εξαιτίας της ανέλπιστης χαράς στο αγώνισμα ασυλίας που είχε έπαθλο ένα λαχταριστό πασχαλινό γεύμα με αρνί και μπύρες. Πιο συγκεκριμένα την ώρα που οι Κόκκινοι είχαν προβάδισμα με σκορ 7-0 εναντίον των Μπλε, η χαρά του Ηλία Μπόγδανου και του Τριαντάφυλλου ήταν τόσο μεγάλη που φιλήθηκαν στο στόμα με τους συμπαίκτες τους να γελούν.

Φυσικά το πλάνο συζητήθηκε στο Twitter με τους χρήστες να παρομοιάζουν τους παίκτες με Αννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή, που είχαν επίσης φιληθεί στο στόμα στη συνάντησή τους στο J2US. Όμως κάποιοι δεν παρέλειψαν να κράξουν τον Ηλία σχολιάζοντας πως γύρισε την μπιφτέκα καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές στο παρελθόν που είχε έρθει σε ρήξη με τον Τριαντάφυλλο.

Δείτε μερικά tweets για το φιλί μεταξύ Ηλία Μπόγδανου και Τριαντάφυλλου:

