Ισραήλ τραγωδία: Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, συλλυπητήρια Μητσοτάκη

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε θρησκευτική εκδήλωση στο βόρειο Ισραήλ, βυθίζοντας στο πένθος τη χώρα. Τουλάχιστον 45 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου ή πέθαναν από ασφυξία σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν πλήξει το Ισραήλ εν καιρώ ειρήνης, ενώ τραυματίστηκαν περίπου 150 άτομα. Το ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε θύματα και παιδιά, σύμφωνα με την Guardian που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους. «Δυστυχώς, βρήκαμε και μικρά παιδιά ποδοπατημένα, και τα υποβάλαμε άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Καταφέραμε να σώσουμε μερικά από αυτά» δήλωσε στο ραδιόφωνο ο επικεφαλής μιας εθελοντικής υπηρεσίας μεταφοράς ασθενών.

Τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να έχουν ποδοπατηθεί (Προσοχή σκληρές εικόνες):

Ισραήλ τραγωδία: Σοκ από τις εικόνες στο Ορος Μερόν

Πάνω από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες ώρες σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Έξι άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα 18 νοσηλεύονται με σοβαρούς τραυματισμούς. Υπολογίζεται ότι το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο όρος Μερόν άγγιζε τα 100.000 άτομα. Τα άτομα που είχαν λάβει άδεια να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο event που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μετά το περσινό ξέσπασμα της πανδημίας ήταν 10.000.

Τα πλήθη είχαν ταξιδέψει στον τάφο του σοφού Σιμόν Μπαρ Γιοτσάι που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. για την ετήσια θρησκευτική γιορτή Λαγκ Μπα Όμερ, που περιλαμβάνει ολονύχτιες προσευχές και μυστικιστικούς χορούς και τραγούδια. Η αιτία του δυστυχήματος παραμένει ασαφής αλλά κάποιοι μάρτυρες δήλωσαν ότι αρκετός κόσμος ποδοπατήθηκε ή έπαθε ασφυξία σε ένα στενό πέρασμα, προσπαθώντας να αποχωρήσει. Αρκετά παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς τους μέσα στη σύγχυση.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν χαοτικές σκηνές, με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της θρησκευτικής εκδήλωσης περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας στο σημείο δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Ισραήλ τραγωδία: Χοροπηδούσαν πριν το κακό

Πτώματα κείτονται πάνω σε φορεία, καλυμμένα με κουβέρτες. Το σκοτάδι φώτιζαν οι φάροι δεκάδων ασθενοφόρων που μετέφεραν τραυματίες. Μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «δυσβάστακτη καταστροφή» και πρόσθεσε «όλοι προσευχόμαστε να είναι καλά τα θύματα». Οι σκέψεις μας είναι με τον ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 44 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής, αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, στο ΥΠΕΞ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η ΕΕ εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

אלפים בהדלקה המרכזית של חסידות קרלין סטולין כעת במירון. הרב הראשי הגר"ד לאו מדליק בסמוך לאדמו"ר pic.twitter.com/W5jircWPx1 — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

Israel: 50 lost their lices due to a bridge collapse in Meron. Official media reports have reported an increase in the number of dead and injured, reaching more than 150 injuries, as a primary outcome.#BREAKING pic.twitter.com/qzFR96A6QC — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 30, 2021

Israel: Another 669 helicopter has been deployed. Two more additional helicopters in the air. Due to an incident where a bridge collapse left many dead in Meron. Unit 669 is a rescue unit from the Israeli Defense Forces.#BREAKING pic.twitter.com/PDuXBX87G2 — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 30, 2021

Ισραήλ τραγωδία: Το μήνυμα Νετανιάχου

Οι σκέψεις μας είναι με τον Ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες@IsraelinGreece https://t.co/pCNi26pBYG — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2021

Israel: 🇪🇺 expresses deepest condolences to families and friends of the victims of the tragedy at #MountMeron & to all people in🇮🇱 and extends wishes for a quick recovery to those hurt https://t.co/Ublfea8mCT — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 30, 2021

Ισραήλ τραγωδία: Συλλυπητήρια Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα αγγλικά στο Twitter εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία. «Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron. Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.

We wish you courage and strength during these trying times».