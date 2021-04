Ισραήλ ποδοπάτημα: Βίντεο σοκ, μετρούν νεκρούς και τραυματίες

Το ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν του Ισραήλ, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού). Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

H εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Ομέρ στους πρόποδες του όρους Μερόν είναι η μεγαλύτερη συνάθροιση που έγινε στο Ισραήλ από την έναρξη της πανδημίας με δεκάδες χιλιάδες να συμμετέχουν παρά τις ανησυχίες για τη διασπορά του κορωνοϊού. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και οι τραυματιοφορείς τοποθέτησαν τις σορούς των θυμάτων καλυμμένες στο έδαφος. Η αστυνομία κάλεσε όλους να εκκενώσουν το χώρο, ενώ κατέφθασαν και ελικόπτερα που παραλάμβαναν τους τραυματίες.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για κατάρρευση κάποιας εξέδρας στο σημείο, αλλά αξιωματούχοι του MDA είπαν αργότερα ότι η τραγωδία προκλήθηκε από ποδοπάτημα. Αστυνομικές πηγές είπαν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι από τους συμμετέχοντες γλίστρησαν σε σκαλιά παρασέρνοντας στην πτώση τους δεκάδες άλλους. «Συνέβη σ’ ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Άνθρωποι έπεσαν έτσι απλά και ποδοπατήθηκαν μεταξύ τους. Ήταν μια καταστροφή», δήλωσε αυτόπτης μάρτυς στην εφημερίδα.

Ένας από τους προσκυνητές νόμισε ότι σήμανε συναγερμός για βόμβα όταν άκουσε τα μηνύματα από τα μεγάφωνα που καλούσαν το πλήθος να διαλυθεί. «Ουδείς φαντάστηκε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί εδώ. Η χαρά έγινε θρήνος, το φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για «βαριά καταστροφή» και είπε ότι «προσεύχεται για τους τραυματίες», ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ έκανε λόγο για «θλιβερή νύχτα για τη χώρα». «Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες που έχω ζήσει», είπε ο Λαζάρ Ιμάν της εθελοντικής υπηρεσίας διάσωσης United Hatzalah. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο αφότου εντάχθηκα στην υπηρεσία», πρόσθεσε. Ένας από τους τραυματιοφορείς της United Hatzalah, ο Γιεχούντα Γκότλιμπ, είπε ότι είδε «δεκάδες ανθρώπους να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Πολλοί εξ’ αυτών συνεθλίβησαν κι έχασαν τις αισθήσεις τους».

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο για προσκύνημα στο όρος Μερόν για την ολονύκτια θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Ομέρ γύρω από τον φερόμενο τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι, ταλμουδιστή του 2ου μ.Χ. αιώνα, στον οποίο αποδίδεται το Ζοχάρ, κεντρικό βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμού. Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι διοργανωτές υπολόγισαν ότι έφθασαν 100.000 άτομα την Πέμπτη το βράδυ κι άλλοι επρόκειτο να φθάσουν σήμερα. Οι περσινές εορταστικές εκδηλώσεις ήταν περιορισμένες, αλλά η επιτυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία στο Ισραήλ επέτρεψε στις Αρχές να άρουν τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα τους τελευταίους μήνες.

