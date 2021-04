Άντονι Χόπικινς – Σάλμα Χάγιεκ: Ο viral χορός λίγο μετά τα Όσκαρ 2021

Την νίκη του στα Όσκαρ 2021 γιόρτασε ο Άντονι Χόπκινς παρέα με τη φίλη του Σάλμα Χάγιεκ. Ο 83χρονος ηθοποιός έδειχνε να απολαμβάνει το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν «Dance Me toy the End of Love» στο εσωτερικό του σπιτιού του, προτού εμφανιστεί η 54χρονη Μεξικανικής καταγωγής ηθοποιός και χορέψουν μαζί, καταλήγοντας στην αγκαλιά του. Ο Άντονι Χόπκινς κατέκτησε την περασμένη Κυριακή το δεύτερο Όσκαρ του Α Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στη ταινία «The Father», όπου υποδύεται έναν πατέρα με άνοια. Βέβαια, δεν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των Όσκαρ, αλλά προτίμησε να μείνει στο σπίτι του στην Ουαλία.

Στο βίντεο που ανάρτησε από την συνάντησή τους η Σάλμα Χάγιεκ, έγραψε: «Γιορτάζοντας με τον βασιλιά Άντονι Χόπκινς το 2ο Όσκαρ του για την εκπληκτική ερμηνεία του στην ταινία The Father» ενώ ο 83χρονος ηθοποιός στην δική του ανάρτηση στο Twitter, έγραψε: «Γιορτάζοντας με την Σάλμα Χάγιεκ, τη βασίλισσα του χορού».

Το ευχαριστώ του Άντονι Χόπκινς για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Ο διάσημος ηθοποιός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία του στην Σιωπή των Αμνών το 1992, δεν παραβρέθηκε στην φετινή τελετή, αλλά ευχαρίστησε την επιτροπή και το κοινό με βίντεο που μοιράστηκε την Δευτέρα το πρωί. Στην ομιλία του απότισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Τσάντγουικ Μπόζμαν, που πολλοί περίμεναν ότι θα ήταν ο φετινός νικητής του Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Μιλώντας από την ύπαιθρο της Ουαλίας όπου βρίσκεται, ο Άντονι Χόπκινς – ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιό που κατακτά αυτό το Όσκαρ- είπε: «Καλημέρα, είμαι εδώ στην Ουαλία, την πατρίδα μου και στα 83 μου δεν περίμενα να λάβω αυτό το βραβείο. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είμαι ευγνώμων στην Ακαδημία και σας ευχαριστώ. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον Τσάντγουικ Μπόζμαν που έφυγε νωρίς, και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν το περίμενα πραγματικά, οπότε αισθάνομαι πολύ προνομιούχος και τιμημένος. Σας ευχαριστώ».