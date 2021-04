Άντονι Χόπκινς Όσκαρ: Γιορτάζει τη νίκη του παρέα με την Σάλμα Χάγιεκ

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, Άντονι Χόπκινς, κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο των Oscar 2021, με την ερμηνεία του στο φιλμ «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ. Κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α Ανδρικού ρόλου και μας άφησε όλους έκπληκτους, καθώς φαβορί ήταν ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν. Τη νίκη του αποφάσισε να γιορτάσει με ένα βίντεο, στο οποίο τον βλέπουμε να χορεύει με την Σάλμα Χάγιεκ, και φαίνεται κατενθουσιασμένος.

Ο 83χρονος ηθοποιός, ο οποίος και λόγω κορονοϊού ζει απομονωμένος στο σπίτι του στην Ουαλία, εμφανίζεται αρχικά μόνος του να λικνίζεται στο «Dance me to the end of Love» του αξέχαστου Λέοναρντ Κοέν. Στην συνέχεια στο πλάνο μπαίνει και η Σάλμα Χάγιεκ, και οι δύο τους αγκαλιάζονται τρυφερά στο τέλος. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιορτάζοντας με το βασιλιά το 2ο του Όσκαρ για την εκπληκτική του ερμηνεία στο The Father».

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Απών στα Oscars 2021

Ο Χόπκινς ήταν απών στην τελετή των Oscars 2021, αφού δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην τελετή. Έσπευσε όμως να ευχαριστήσει τον κόσμο μέσα από ένα βιντεάκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη τιμή που πραγματικά δεν την περίμενε. «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας… Είναι τιμή και προνόμιο αυτή η βράβευση», είπε. Ο Χόπκινς έγινε μάλιστα ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο. Κατέρριψε το ρεκόρ του Κρίστοφερ Πλάμερ που κέρδισε βραβείο Β ανδρικού ρόλου το 2011 για το Beginners στα 82 του.