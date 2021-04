Ολυμπιακός: 100στάρης και με τη βούλα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-1 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του τελευταίου επί της ΑΕΚ. Με τα τρία γκολ που πέτυχαν απέναντι στους Ηπειρώτες, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τα 100 στη φετινή σεζόν, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανεβάζει στα social media τη σχετική ανάρτηση. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες μέχρι στιγμής έχουν πετύχει 76 γκολ στη Superleague, 13 στο Κύπελλο και 11 στην Ευρώπη, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να φτάνει τα 100 τέρματα στη φετινή σεζόν.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι απομένουν ακόμα τέσσερα ματς στα πλέι οφ, αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου, προκειμένου οι Ερυθρόλευκοι να πετύχουν ακόμα περισσότερα γκολ και να αυξήσουν τη φετινή τους επιθετική συγκομιδή.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

1️⃣0️⃣0️⃣ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για τον ΘΡΥΛΟ αυτή την σεζόν! / 1️⃣0️⃣0️⃣ OLYMPIACOS goals in all competitions this season! 🔴⚪⚽️#Olympiacos #100Goals #Team #Football #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/4LkVQBwLnE

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) April 29, 2021