Νεκρός Έλληνας αστυνομικός: Τραγωδία σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη

Τροχαίο με θύμα έναν Έλληνα αστυνομικό έγινε στη Νέα Υόρκη το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, όταν τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μεθυσμένη οδηγός. Ο 43χρονος Αναστάσιος Τσάκος, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε αυτοκινητόδρομο του Λονγκ Άιλαντ. Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν γεννημένος στην Ελλάδα, κλήθηκε να βοηθήσει σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Όταν έφτασε στο σημείο, ένα αυτοκίνητο εκτός ελέγχου το οποίο οδηγούσε μεθυσμένη οδηγός, τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Η 33χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, οδήγηση με κατασχεμένο δίπλωμα καθώς και χρήση αυτοκινήτου υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην προσφορά του αστυνομικού στην κοινότητα. “Ο τραγικός θάνατος του Αναστάσιου Τσάκου αστυνομικου του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Υόρκης κατά την διάρκεια υπηρεσίας αλλά και προσφοράς στον συνάνθρωπο μας υπενθυμίζει ότι όλοι οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό ρισκάρουν τη ζωή τους για εμάς. Αιωνία του η μνήμη” έγραψε. Ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Μπίλ Ντεμπλάζιο έκανε λόγο για αστυνομικό ήρωα. “Ένας ήρωας αστυνομικός που έκανε τα πάντα σωστά στη ζωή του για εμάς είναι νεκρός εξαιτίας της αμέλειας κάποιου άλλου” είπε.

The tragic death of NYPD Officer Anastasios Tsakos, while serving his community, reminds us that first responders, police, fire, medical, always place their lives on the line. May his memory be eternal.

