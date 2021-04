Αναγνώριση Γενοκτονίας Αρμενίων από τις ΗΠΑ: Οργή στην Τουρκία, δηλώσεις “φωτιά”

Σε σκληρές δηλώσεις προχώρησαν αξιωματούχοι της Τουρκίας μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ότι με την κίνησή του ο Μπάιντεν αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από Αρμένιους αντάρτες: «Απορρίπτουμε την εκτίμηση του Μπάιντεν για τα γεγονότα του 1915, η οποία αποτελεί ένδειξη της παραχάραξης της ιστορίας για χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτή η δήλωση, η οποία βασίζεται στους αβάσιμους ισχυρισμούς των Αρμενίων και αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από τους Αρμένιους αντάρτες, δεν έχει καμία αξία έναντι του έθνους και της ιστορίας μας. Τα αρχεία μας είναι ανοιχτά σε όσους το επιθυμούν», σχολίασε στο Twitter.

Tη σκυτάλη πήρε ο ηγέτης του εθνικιστικού ΜΗP και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί: «Στο ένδοξο παρελθόν του τουρκικού έθνους δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία ούτε σφαγή. Η ιστορία μας είναι πεντακάθαρη και δεν οφείλουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν» σχολίασε ο κ. Μπαχτσελί χαρακτηρίζοντας πολιτική ανοησία την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Μπάιντεν. «Ήλθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας από μία χώρα που ήταν σύμμαχος. Η σκανδαλώδης και στρεβλή δήλωση Μπάιντεν επισείει τον κίνδυνο οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ να ολισθήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο. Με μία τέτοια νοοτροπία που προσπαθεί να ρίξει σκιά γενοκτονίας σε μια χώρα, με την οποία έχει δημιουργήσει σχέσεις φιλίας και στρατηγικούς δεσμούς, είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν», ισχυρίστηκε.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κοιτάξουν το παρελθόν τους, αντιδρώντας στην αναγνώριση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν της Γενοκτονίας των Αρμενίων. «Καταδικάζουμε έντονα και απορρίπτουμε τις παρατηρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ που επαναλαμβάνουν μόνο τις κατηγορίες εκείνων των οποίων μοναδική ατζέντα είναι η εχθρότητα προς τη χώρα μας», δήλωσε ο Καλίν σε μήνυμά του στο Twitter. «Συμβουλεύουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εξετάσει το παρελθόν και το παρόν (της χώρας του)».

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, διαβιβάζοντας την «έντονη αντίδραση» της Τουρκίας για την κίνηση της Ουάσινγκτον. Το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ είπε στον πρεσβευτή των ΗΠΑ Ντέιβιντ Σάτερφιλντ ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ δεν έχει καμία νομική βάση και ότι η Άγκυρα «την απορρίπτει, την βρίσκει απαράδεκτη και την καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο». Ανέφερε ότι η ανακοίνωση προκαλεί «πλήγμα στις σχέσεις που θα είναι δύσκολο να επιδιορθωθεί». Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αντίδραση ήρθε χθες από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τόνισε πως «τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την ιστορία».

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021