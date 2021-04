Γενοκτονία Αρμενίων ΗΠΑ – αναγνώριση: Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Ερντογάν

Για την απόφασή του οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία ενημέρωσε ο Τζο Μπάιντεν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του ότι σήμερα – επέτειος των 106 χρόνων από την γενοκτονία των Αρμενίων- το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα προβεί σε συγκεκριμένη ανακοίνωση με την οποία θα αναγνωρίσει ως γενοκτονία τις σφαγές και τις αναγκαστικές εκτοπίσεις των Αρμενίων το 1915. Σημειώνεται, ότι λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι σήμερα πρόκειται να προχωρήσει σε ανακοίνωση αναφορικά με την Γενοκτονία των Αρμενίων.

«Όσον αφορά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, μπορείτε να περιμένετε μια ανακοίνωση αύριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Τζαλίνα Πόρτερ. Υπενθυμίζεται, ότι μέχρι τώρα η αμερικανική κυβέρνηση απέφευγε να κάνει λόγο για γενοκτονία. Η αναγνώριση της γενοκτονίας ψηφίστηκε από την αμερικανική γερουσία το 2019, αλλά δεν την υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος Τράμπ. Η Γενοκτονία των Αρμενίων, που αναγνωρίζεται από περισσότερες από είκοσι χώρες και πολλούς ιστορικούς, αμφισβητείται από την Τουρκία. Η Γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωρισθεί από την Ελληνική Βουλή το 1996, και στην Γαλλία χαρακτηρίζεται έγκλημα η άρνηση της γενοκτονίας από το 2016.

President Biden is expected to declare the Ottoman massacre of Armenians in the early 20th century a genocide, a step that would further inflame tensions with Turkey https://t.co/JQLvp7Fmn6

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 21, 2021