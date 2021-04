Πετρούνιας – Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2021: «Άρχοντας» των κρίκων για πέμπτη φορά

Είναι ο άρχοντας τον κρίκων και το απέδειξε ξανά! Ο Λευτέρης Πετρούνιας παρουσίασε φανταστικό πρόγραμμα στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Βασιλείας και με 15.400β. κατέκτησε με άνεση το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα.

Μάλιστα, έγραψε το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία του αθλήματος, αφού κατέκτησε τον πέμπτο ευρωπαϊκό του τίτλο, ξεπερνώντας τον θρύλο του αγωνίσματος, Γιούρι Κέκι. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ρώσος Ναγκόρνι με μεγάλη διαφορά από τον Πετρούνια (15,033 β.) και το χάλκινο ο Ιταλός Μαρέσκα με 14,900 β.

Με τη νίκη αυτή ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα δέκα χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ ισοφάρισε τον Βλάση Μάρα που έχει επίσης πέντε χρυσά μετάλλια (στον μονόζυγο) και απέχει έναν από τον Ούγγρο Μπέρκι που έχει το ρεκόρ των έξι χρυσών στον πλάγιο ίππο.

The Lord of the Rings is back!! The 5th European title on rings for Eleftherios Petrounias!!! pic.twitter.com/eQFfNOaFYd

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 24, 2021