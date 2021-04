Εμβόλιο Pfizer – Κομισιόν: Νέο συμβόλαιο για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίου ως το 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κλείσει τις επόμενες ημέρες συμφωνία προμήθειας εμβολίων που προβλέπει την αγορά 1,8 δισεκατομμυρίου δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer-BioNTech, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε εργοστάσιο της φαρμακευτικής εταιρείας, στην πόλη Πουρς του Βελγίου.

«Εργαζόμαστε μαζί με τις Biontech/Pfizer επί νέου συμβολαίου», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στη συνέντευξη Τύπου από το εργοστάσιο της Pfizer. «Αυτό θα εξασφαλίσει 1,8 δισεκατομμύριο δόσεις για την περίοδο 2021-2023. Θα το κλείσουμε τις προσεχείς ημέρες. Θα διασφαλίσει τις αναγκαίες δόσεις για την χορήγηση ενισχυτικών δόσεων που θα αυξήσουν την ανοσία», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Είμαι αισιόδοξη πως θα έχουμε αρκετές δόσεις του εμβολίου για να εμβολιάσουμε το 70% των Ευρωπαίων ενήλικων πολιτών μέχρι τον Ιούλιο. Έχουμε καλή συνεργασία με την Pfizer και χάρη σε αυτό, επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς» συνέχισε ο φον ντερ Λάιεν.

