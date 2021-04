European Super League: Ανατροπή με την Τσέλσι που θέλει να αποχωρήσει

Την πρώτη της απώλεια στον «πόλεμο» που ξεκίνησε με το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να μετρήσει η European Super League. Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης, αποφασίστηκε ν’ αποσυρθεί η συμμετοχή του συλλόγου του Λονδίνου από τη διοργάνωση των «αποστατών».

Με τις αντιδράσεις εναντίον των σχεδίων της διοίκησης να πληθαίνουν (και να κορυφώνονται με τη συγκέντρωση οπαδών έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν το ματς με την Μπράιτον), οι Λονδρέζοι αναγκάστηκαν σε αναδίπλωση. Θεωρείται θέμα χρόνου λοιπόν να θέσουν και επίσημα στον νεοσύστατο φορέα την παραίτησή τους ως ένα εκ των ιδρυτικών του μελών.

Μετά τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται επίσης να αποχωρήσουν από το μέτωπο της European Super League, έπειτα από τις μαζικές αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι αποφασισμένη κάνει την αντεπίθεση της, μετά τη γνωστοποίηση ότι η J.P. Morgan θα αποτελέσει τον επίσημο χρηματοδότη της European Super League. Η UEFA φέρεται να είναι έτοιμη να κάνει το «colpo grosso» και να «κλείσει» deal δισεκατομμυρίων με αγγλικό επενδυτικό fund. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού RMC, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις κι αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, τότε θα τεθεί σε ισχύ από το 2024/25, όταν θα ξεκινήσει και το νέο Champions League. Το αγγλικό επενδυτικό ταμείο θα χρηματοδοτήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την επένδυση να ξεκινά από τα 4,5 και να φτάνει ως τα 7 δισεκατομμύρια.

