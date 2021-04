Υποχρεωτικά self test σε εργαζόμενους: Ξεκινούν σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Νέα δεδομένα τίθενται σε ισχύ από σήμερα στην αγορά εργασίας, αφού το μέτρο των self tests -που δοκιμάστηκε κατά το άνοιγμα των Λυκείων- επεκτείνεται πλέον σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοτήτων, ως «όπλο» για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. Όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί από κυβερνητικά χείλη, η β’ φάση του προγράμματος μαζικών δωρεάν self tests του πληθυσμού σκοπεύει στο ασφαλέστερο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενόψει και της τουριστικής περιόδου που ανοίγει επίσημα στις 14 Μαϊου.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, η οποία εκδόθηκε το Σάββατο (17/4) τα self tests θα διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του, ενώ θα έχουν ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς τους. Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.

Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλεργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου και να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.

Τα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

Εστίαση

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Σημειώνεται ότι σ’ αυτό το καθεστώς περιλαμβάνονται και οι μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές). Μάλιστα, όπως διευκρίνισε στην ενημέρωση της Παρασκευής ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς από σήμερα Δευτέρα ανοίγουν ξανά και οι σχολές οδηγών με ειδικά μέτρα.

Μεταξύ άλλων, υποχρεωτική είναι η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους, ενώ απαραίτητη είναι και η διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις. Για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές απαιτείται διενέργεια self test 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Self test σε εργαζόμενους: Σε ποιους τομείς του δημοσίου είναι υποχρεωτικό

Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα, οι κατηγορίες οι οποίες καλούνται σε υποχρεωτικό έλεγχο με self test είναι οι εξής:

Οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Και σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία παραλαβής των self test από τα φαρμακεία είναι η ίδια, δηλαδή με την επίδειξη του ΑΜΚΑ.

Και στο δημόσιο τομέα, στις κατηγορίες αυτές, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο υπάλληλος παρέχει την υπηρεσία του με φυσική παρουσία.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος πρέπει εκτάκτως να παραστεί στο χώρο εργασίας του, δύναται κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιείται και αυθημερόν ο έλεγχος, αλλά σε κάθε περίπτωση προ της εισόδου του στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, τη βεβαίωση πραγματοποίησης του οικιακού τεστ.

Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης από την πλατφόρμα, ο υπάλληλος μπορεί να συμπληρώσει τη δήλωση χειρόγραφα, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr.

Self test σε εργαζόμενους: Πώς προμηθευόμαστε τα self tests

Η διανομή των self-tests από τα φαρμακεία ξεκινά από σήμερα Δευτέρα για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου και οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, από την Δευτέρα 19 μέχρι την Κυριακή 25 Απριλίου. Σημειώνεται ότι η πρώτη εβδομάδα του νέου μέτρου θα λειτουργήσει ως μεταβατική περίοδος. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

Βήμα προς βήμα πως γίνεται η δήλωση των αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το αρμόδιο υπουργείο θα μεταβιβάσει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται στους παραπάνω κλάδους ώστε να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί τους δικαιούχους. Αφού γίνει το self test θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr . Επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

Στη συνέχεια, αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)» Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Self test σε εργαζόμενους: Τι γίνεται εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό

Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό, όπως είχε περιγράψει και ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης στην ενημέρωση της περασμένης Τετάρτης (14/4) ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία.

Αναλυτικότερα: Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του. Προσοχή: Και το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

Self tests: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

«Τσουχτερά» είναι την ίδια ώρα τα πρόστιμα για τους παραβάτες τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αναλυτικότερα, όπως έχει διευκρινιστεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ισχύουν τα εξής:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ, το Σώμα των Επιθεωρητών Εργασίας, πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ, βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τι ισχύει για εργοδότες που προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται και το ενδεχόμενο οι να εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση οφείλουν να κάνουν self test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το αρμόδιο υπουργείο.