European Super League: Επιστολή στη FIFA, «θα σας πάμε στα δικαστήρια»

Οι 12 σύλλογοι της European Super League ενημέρωσαν τη FIFA και την UEFA ότι έχουν κινηθεί ήδη νομικά για να εξασφαλίσουν προστασία από τα δικαστήρια σχετικά με τις κινήσεις που κάνουν για τη δημιουργία του νέου πρωταθλήματος. Στην επιστολή τους γνωστοποιούν ότι έχουν εξασφαλίσει ήδη χρηματοδότηση ύψους 4.000.000.000 ευρώ από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να το κατονομάζουν.

Το Associated Press δημοσιεύει περιεχόμενο της επιστολής που έστειλαν οι ομάδες της European Super League στη FIFA, με την οποία προειδοποιούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία να μην σταθεί εμπόδια στα πλάνα τους. ”Η επίσημη δήλωσή σας μας αναγκάζει να πάρουμε προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε τους εαυτούς μας από μια τέτοια επιθετική αντίδραση, που όχι μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την επιχορήγηση που έχουμε πάρει, αλλά θα είναι και παράνομη.

Γι’ αυτό τον λόγο, η Super League Company έχει κάνει ήδη κινήσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ίδρυση και λειτουργία της διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλες οι λογικές και διαθέσιμες ενέργειες για να προστατευθούν η διοργάνωση και οι μέτοχοί τους, δεδομένης της ανεπανόρθωτης ζημιάς που θα έρθει αν για οποιονδήποτε λόγο μας στερηθεί το δικαίωμα να φτιάξουμε τη European Super League και να μοιραστούμε τα λεφτά από τη χορηγία”.

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην δημιουργία της European Super League, που φαίνεται μάλιστα να έχει προχωρήσει και σε αρκετές ενέργειες…Μια εξ αυτών είναι και η χρηματοδότησή της, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters να αναφέρει σε σημερινό του ρεπορτάζ ότι η JP Morgan είναι η εταιρία που θα αποτελέσει το βασικό χορηγό της κλειστής αυτής Λίγκας!

Η γνωστή αμερικανική τράπεζα «εγγυάται» την εισροή ουκ ολίγων χρημάτων στα ταμεία της διοργάνωσης κι ως εκ τούτου και των ομάδων που θα συμμετάσχουν σε αυτήν, προκειμένου το εγχείρημα της European Super League να… τρέξει πιο γρήγορα.

