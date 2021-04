Ισραήλ – Ελλάδα συμφωνία: Έπεσαν οι υπογραφές για το Διεθνές Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα

Η Ελλάδα υπέγραψε με το Ισραήλ τη μεγαλύτερη έως σήμερα συμφωνία για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και μετέδωσε το Reuters. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Elbit Systems Ltd. θα λειτουργεί ένα κέντρο εκπαίδευσης για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία με βάση ένα συμβόλαιο ύψους περίπου 1,65 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο.

Η εταιρεία Elbit ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει ολόκληρο τον εκπαιδευτικό στόλο της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας -που αποτελείται από δεκάδες εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346 και T-6- με νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346 και θα τον συντηρεί για περίπου μια εικοσαετία.

H βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο που όλες οι χώρες της περιοχής επιλέγουν να συσφίξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, διπλωματικές και στρατιωτικές, αφήνοντας εκτός νυμφώνος την Τουρκία. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να ενοικιάζει Patriot στη Σαουδική Αραβία αλλά και έχει φτάσει σε συμφωνία με τα ΗΑΕ για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή.

The Israel & Hellenic Ministries of Defense have signed the biggest defense agreement to date between Israel and Greece. It amounts to around NIS 5.4 billion and includes the establishment of an International Flight Training Center for the Hellenic Air Force, by @ElbitSystemsLtd pic.twitter.com/TNulvgcZCN

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 18, 2021