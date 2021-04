Σαλβίνι δίκη: “Θα πάω στο δικαστήριο, με ψηλά το κεφάλι”

Την παραπομπή σε δίκη του γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, για στέρηση ατομικής ελευθερίας 147 μεταναστών και προσφύγων, αποφάσισε ο δικαστικός του Παλέρμο, αρμόδιος για τις σχετικές προκαταρκτικές έρευνες. Η υπόθεση αφορά στους επιβαίνοντες στο πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ «Open Arms», οι οποίοι αναγκάσθηκαν να περιμένουν μια εβδομάδα, πριν αποβιβαστούν σε ιταλικό λιμάνι, τον Αύγουστο του 2019, λόγω άρνησης του Σαλβίνι (που ήταν τότε υπουργός Εσωτερικών), να δώσει το αναγκαίο «ελεύθερο». Οι ακροαματικές διαδικασίες της δίκης θα αρχίσουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο γραμματέας της Λέγκα, υπογράμμισε μέσω διαδικτύου: «Παραπέμπομαι σε δίκη, επειδή υπερασπίσθηκα την χώρα μου. Θα πάω, λοιπόν, στο δικαστήριο, με ψηλά το κεφάλι, εξ ονόματος όλων».

Η πάγια θέση του Σαλβίνι είναι ότι όλη η κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού, Τζουζέπε Κόντε, συμμεριζόταν τη θέση του και ότι είχε ζητήσει σαφείς δεσμεύσεις για ανακατανομή των μεταναστών και προσφύγων στις χώρες της ΕΕ. Η μη κυβερνητική οργάνωση «Open Arms», από την πλευρά της, έγραψε στο Twitter: «Είμαστε ευτυχισμένοι και για τους τόσους ανθρώπους που σώσαμε, τα τελευταία χρόνια». Η θέση της ΜΚΟ είναι ότι παραβιάσθηκε η βασική αρχή της διάσωσης ναυαγών, στο βωμό της πολιτικής προπαγάνδας.

#BREAKING

Salvini on trial accused of kidnapping people and omission.

We are happy for all the people we rescued in that 65 #OpenArms mission and for all the vulnerable people saved so far in the sea of ​​shame #Med pic.twitter.com/ni42nwkjhL

— Open Arms ENG (@openarms_found) April 17, 2021