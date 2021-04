Πάσχα στο χωριό 2021: Δισταγμός για τις μετακινήσεις εκτός νομού

Παραμένει μεγάλος ο προβληματισμός των Αρχών ενόψει του Πάσχα και των μετακινήσεων. Όπως φαίνεται η παραμονή των κρουσμάτων σε υψηλά επίπεδα, η πίεση στο σύστημα υγείας και η ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία αμέσως μετά το Πάσχα προκάλεσαν δισταγμούς και φέρνουν διστακτικότητα. Και με τα τωρινά δεδομένα το πιθανότερο σενάριο είναι να μην επιτραπούν οι μετακινήσεις στην επαρχία και στα χωριά. «Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην επιτροπή, δεν μπορούμε να το προκαταβάλουμε», είπε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας. Τόνισε, επίσης, πως δεν έχει γίνει συγκεκριμένη συζήτηση ακόμη για το θέμα.

Παράλληλα, ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης είπε ότι «ή θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί και το Πάσχα, όπου στην ουσία, στα αστικά κέντρα, το ένα σπίτι θα καλέσει το άλλο, ή τρεις οικογένειες μαζί σε κλειστούς χώρους θα βρεθούν να φάνε, ή θα επιτρέψουμε την -ας το πούμε- αραίωση των αστικών κέντρων και να επιτρέψουμε στον κόσμο να πάει στα εξοχικά του, στα χωριά του, όπου κατά κανόνα θα ζήσει ένα Πάσχα σε εξωτερικό χώρο και να τον προτρέψουμε, πηγαίνοντας εκεί, να επιδείξει μια συμπεριφορά ασφαλέστερη με self test και, βεβαίως, με μεγάλη προσοχή».

Οι προτεραιότητες Μαγιορκίνη για ασφαλές άνοιγμα

Με δεδομένη την κόπωση των πολιτών από το πολύμηνο lockdown και την επιθυμία τους να μπορέσουν να ταξιδέψουν αυτό το Πάσχα, οι Αρχές καλούνται να λύσουν έναν εξαιρετικά δύσκολο γρίφο, αφού το ενδεχόμενο μίας νέας έκρηξης της διασποράς θα πρέπει πάση θυσία να αποκλειστεί και συγχρόνως να μην κινδυνεύσει επ’ουδενί το άνοιγμα του τουρισμού στον οποίο έχει ποντάρει πολλά η χώρα. Ο επίκουρος καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την χθεσινή ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας, έθεσε ως προτεραιότητα την κατάσταση στα νοσοκομεία, παραπέμποντας για αργότερα τη συζήτηση για τις ελεύθερες μετακινήσεις.

“Για τις περιφερειακές μετακινήσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν διάφορα πρωτόκολλα, αλλά τώρα είναι προτεραιότητα η πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας” είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι η πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας είναι καθοριστικό στοιχείο για το άνοιγμα δραστηριοτήτων κάτι που “η επιδημιολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει”.

Σημείωσε μάλιστα ότι στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων παρουσιάζει “εύθραυστη σταθεροποίηση”, και πρόσθεσε πως δυστυχώς “ο αριθμός των ατόμων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%”. Στην Αττική, η επιδημία παρουσίασε συρρίκνωση 5% με δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης, όμως στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μέσα στην εβδομάδα μικρή αύξηση με ενδείξεις σταθεροποίησης μόλις χθες.

Ανοίγουν οι σχολές οδηγών

Με «δίχτυ ασφαλείας» τα τεστ αυτοδιάγνωσης (self test) επανεκκινεί το λιανεμπόριο και στην Κοζάνη από την προσεχή Δευτέρα, αλλά μόνο με την μέθοδο του click away. Στις οικονομικές δραστηριότητες προστίθεται πανελλαδικά και η επαναλειτουργία των Σχολών Οδήγησης, με την υποχρέωση του εβδομαδιαίου self testing.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, οι σχολές οδηγών θα λειτουργούν με τους εξής κανόνες:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.

Τα ραντεβού των εξετάσεων θα γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ).

«Οχι» στο άνοιγμα των mall

Αρνητική ήταν ωστόσο χθες η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα των μεγάλων εμπορικών κέντρων (mall και εκπτωτικά χωριά), λόγω της εύθραυστης σταθεροποίησης του επιδημιολογικού φορτίου και της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα.

Στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν από σήμερα Σάββατο η Θάσος, οι δήμοι Ρεθύμνου και Φαιστού, ο δήμος Μαρώνειας Σαπών, η Κύθνος, το Διδυμότειχο, ο δήμος Πίδνας Κολινδρού, ο δήμος Καβάλας, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Συντικής Σερρών και ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων. Ενώ βγαίνουν από το επίπεδο του πολύ υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, από τη Δευτέρα, η Μύκονος, η Λέρος και οι δήμοι Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου, η Σκύρος, ο δήμος Λοκρών, το Αγκίστρι, τα Κύθηρα και η Ύδρα.

Άρα πλέον στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται οι εξής περιοχές

Η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Κω και Θάσου. Καθώς και οι Δήμοι Καλυμνίων, Ρόδου, Χίου, Ρεθύμνου, Ανωγείων, Χανίων, Φαιστού, Καβάλας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Κύθνου, οι Δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης και Σιντικής, ο Δήμος Βέροιας, οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι Δήμοι Χαλκιδέων, Ερέτριας και Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο Δήμος Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.