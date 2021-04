GNTM – Βίκυ Καγιά: Τέλος από το ριάλιτι, η ανακοίνωση του καναλιού

Στην επίσημη ανακοίνωση που εστάλη αργά στα γραφεία των υπόλοιπων ΜΜΕ, το Star ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Βίκυ Καγιά, η οποία μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια στην παρουσίαση του GNTM θα αναλάβει ένα διαφορετικό πρότζεκτ στο κανάλι.

Εν τω μεταξύ, το GNTM 4 αναμένεται να επιστρέψει τη νέα σεζόν στους δέκτες. Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει για άνδρες και γυναίκες. Η παρουσιάστρια όμως θα αναλάβει το σόου «Dancing with the Stars» στο οποίο ο σταθμός φαίνεται να επενδύει πολλά.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του Star:

«Το Star ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Βίκυ Καγιά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει για 6η χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο “Shopping Star”, την καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του μοναδικού, χορευτικού διαγωνισμού “Dancing With The Stars”, που έρχεται εντελώς ανανεωμένο στη συχνότητα του Star για τη σεζόν 2021 – 2022. Ολοκληρώνοντας τρεις επιτυχημένες χρονιές, η Βίκυ Καγιά αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του GNTM, που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».

Βίκυ Καγιά: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το τέλος της από το GNTM

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης, η παρουσιάστρια θα συνεχίσει στο Shopping Star, αλλά θα βρεθεί και στο τιμόνι του “Dancing with the Stars”, που θα προβληθεί την επόμενη σεζόν στο Star. Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι η Βίκυ Καγιά δεν θα βρίσκεται στο GNTM, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Ευτυχείτε” και την Άννα Ζηρδέλη και δήλωσε ενθουσιασμένη για το νέο της βήμα.

«Το ότι αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή πλεύσης, δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξω το GNTM. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με το κανάλι . όλο αυτό έχει γίνει σε ένα πλαίσιο αγάπης και επικοινωνίας, για να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να είμαστε χαρούμενοι όλοι. Πάντα μου ζητάνε τη γνώμη μου και εγώ τη δική τους για διάφορα άλλα πράγματα που απασχολούν εμένα. Έχουν πέσει διάφορες σκέψεις στο τραπέζι, δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια και τι θα κάνουν ακριβώς.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που πρέπει να ξέρεις να σταματάς. Η εξέλιξη χρειάζεται ανανέωση και χρειάζεται ένα νέο μαγικό τρόπο για να βγάζεις πτυχές του εαυτού σου. Όταν μου έγινε η πρόταση για το “Dancing with the Stars”, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να τα κάνω όλα εγώ. Οπότε κάτσαμε και βρήκαμε αυτή τη λύση. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι δεν αγαπώ το GNTM. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Χθες δεν μπορούσα να σας πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν γνώριζα 100%. Χθες υπογράψαμε. Αυτή ήταν η τελική συμφωνία όλων. Το “Dancing with the Stars” θα είναι αρχή της σεζόν και ανυπομονώ.», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά.