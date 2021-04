Μέρκελ εμβολιασμός: Έκανε την πρώτη δόση της AstraZeneca, το πιστοποιητικό της

«Χαρούμενη» που έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca δηλώνει η Άνγκελα Μέρκελ. Ο εκπρόσωπος της Γερμανίδας καγκελαρίου δημοσίευσε στο Twitter έγγραφο που δείχνει ότι η Ανγκελα Μέρκελ έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου. Η δεύτερη ημερομηνία εμβολιασμού της Μέρκελ δεν γνωστοποιήθηκε.

Όπως αναφέρει η tagesspiegel, η Μέρκελ είναι άνω των 60 ετών και ως εκ τούτου ανήκει στην ηλικιακή ομάδα που λαμβάνει το AstraZeneca.

«Είμαι χαρούμενη που έλαβα το πρώτο εμβόλιο της AstraZeneca σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία εμβολιασμού και όλους όσοι έχουν εμβολιαστεί. Ο εμβολιασμός είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δήλωσε η Μέρκελ.

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε την Πέμπτη (15/4) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η 62χρονη Γερμανίδα πολιτικός με ανάρτησή της στα social media. «Αφού ξεπεράσαμε τους 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι πολλή χαρούμενη που κάνω σήμερα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού» γραφεί στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και συμπληρώνει: «Οι εμβολιασμοί θα αυξηθούν, καθώς οι παραδόσεις επιταχύνονται στην ΕΕ. Όσο πιο γρήγορα εμβολιάζουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία». Μάλιστα, η 62χρονη Γερμανίδα πολιτικός συνόδευσε την ανάρτησή της με δύο φωτογραφίες από τον εμβολιασμό της. Όπως έγινε γνωστό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε το εμβόλιο της της Pfizer/BioNtech.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021