Βάτραχοι Εσθονία: Πάνω από όλα ο… “έρωτας”

Ένας πολυσύχναστος δρόμος στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, έκλεισε για τις νύχτες του Απριλίου, ώστε να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα χιλιάδες βάτραχοι για να ζευγαρώνουν. Εθελοντές συνήθως βοηθούν την άνοιξη στην μεταφορά των βατράχων μακριά από τους δρόμους και σύμφωνα με τους ίδιους με αυτό τον τρόπο τα προηγούμενα χρόνια σώθηκαν 97.000 βάτραχοι, περιλαμβανομένων 2.000 τον περασμένο χρόνο στο οδικό δίκτυο του Ταλίν. Αλλά με την πανδημία να καθιστά φέτος αδύνατη αυτού του είδους τη βοήθεια, το κλείσιμο των δρόμων είναι η μόνη λύση για την ασφαλή αναπαραγωγή των βατράχων.

“Οι βάτραχοι προϋπήρχαν του δρόμου. Σήμερα οι λίμνες, όπου αναπαράγονται βρίσκονται από την μία πλευρά του δρόμου και το μέρος όπου ξεχειμωνιάζουν από την άλλη. Επομένως είναι υποχρεωμένοι να διασχίζουν τον δρόμο”, λέει η Κρίστελ Ζάαρμ, μια εθελόντρια του Εθνικού Ταμείου της Εσθονίας. Καθώς η θερμή επιφάνεια του δρόμου κάνει τους βατράχους νωθρούς και αργούς, έως και 300 βάτραχοι υπάρχει κίνδυνος να “κολλήσουν” για ώρα στον δρόμο αυτό και να κινδυνεύσουν από τα αυτοκίνητα.Το Ταλίν εξετάζει την κατασκευή μιας υπόγειας σήραγγας ώστε να μπορούν να περνούν από εκεί οι βάτραχοι ή την κατασκευή μιας λίμνης από την πλευρά όπου ξεχειμωνιάζουν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιοχής Χααμπέρστι Όλεγκ Σιλτζάνοφ.

WATCH: A road in Tallinn, Estonia is closed for two weeks to give frogs and toads time to move from pond to pond during the amphibians' mating season. pic.twitter.com/JKAayBUGpv

— CBS News (@CBSNews) April 15, 2021