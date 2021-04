Βρετανία άρση μέτρων: Γέμισαν οι παμπ, “ελευθερία” και χαμόγελα

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι έχει διαθέσει σε όλο τον πληθυσμό της, που έχει ηλικία άνω των 50 ετών, μία πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19, πετυχαίνοντας το στόχο που είχε τεθεί για την προσφορά εμβολίων στις εννέα ομάδες υψηλής προτεραιότητας μέχρι τη 15η Απριλίου. Η Βρετανία, πραγματοποίησε ένα από τα ταχύτερα προγράμματα εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς βρέθηκε πίσω μόνο από το Ισραήλ στην αναλογία του πληθυσμού της που έλαβε τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19.Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει προσφέρει τουλάχιστον μία δόση στις ομάδες προτεραιότητας από 1 ως 9, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ενήλικες άνω των 50 ετών, οι κλινικά ευάλωτοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, πριν από την ημερομηνία-στόχο της Πέμπτης.

«Έχουμε τώρα ξεπεράσει ένα ακόμη ουσιαστικά σημαντικό γεγονός στο πρόγραμμα του εμβολισμού μας, προσφέροντας δόσεις στον καθένα που ανήκει στις εννέα ομάδες υψηλότερου κινδύνου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. «Θα βαδίσουμε τώρα μπροστά με την ολοκλήρωση των σημαντικών δεύτερων δόσεων και κάνοντας πρόοδο αναφορικά με το στόχο προσφοράς ενός εμβολίου σε όλους τους ενήλικες μέχρι το τέλος Ιουλίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Άνοιξαν τα καταστήματα και η εστίαση στην Βρετανία

H επιτυχία στο πρόγραμμα του εμβολιασμού ενίσχυσε τον οδικό χάρτη του Τζόνσον για την έξοδο από το lockdown, καθώς από χθες, Δευτέρα, λειτούργησαν και πάλι, όλα τα καταστήματα και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους στην Αγγλία. Ωστόσο η Βρετανία χαμήλωσε το ρυθμό των εμβολιασμών με την πρώτη δόση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι στις ομάδες προτεραιότητας θα λάβουν και τη δεύτερη δόση, παρά τις μικρότερες ποσότητες εμβολίων που παραδόθηκαν τον Απρίλιο σε σύγκριση με το Μάρτιο. Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο γραφείο του Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο στόχο να έχει προσφερθεί μέχρι την 31η Ιουλίου μία δόση εμβολίου σε όλους τους ενήλικες.

Οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 45 ετών, εκτιμάται ότι θα είναι η επόμενη ηλικιακή ομάδα που θα προσκληθεί για να εμβολιαστεί, παρά το γεγονός ότι η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο. Η Κοινή Επιτροπή για τον Εμβολιασμό και την Ανοσία (JCVI) ανακοίνωσε ότι αναμένει να συνεχίσει μία προσέγγιση βάσει της ηλικίας στην προώθηση των εμβολίων, αντί της αξιολόγησης προτεραιότητας των ανθρώπων ανάλογα με την εργασία τους ή άλλους συντελεστές κινδύνου.

LOOK: Large crowds flocked to shopping streets across England on Monday as non-essential retailers reopened after almost 100 days of lockdown, along with pubs and restaurants with outdoor space https://t.co/xUSz9mx8c5 pic.twitter.com/2AQlZDchD0 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 12, 2021

#England #today Outdoor pubs restaurants and hairdressers have reopened in England pic.twitter.com/Rnf25d28oN — Nicole Elisei (@EliseiNicole) April 12, 2021

Crowds break out into spontaneous cheering in Soho, central London, after hundreds of people flocked to pubs on the first day of lockdown restrictions being eased in England. Read more: https://t.co/n99FTucUzb pic.twitter.com/SDCYYzKvBk — LBC (@LBC) April 12, 2021

Γέμισαν οι παμπ!

Μπορεί να είχε λίγη ψύχρα, ωστόσο κανείς από τους κατοίκους της Βρετανίας δεν πτοήθηκε. «Είναι σαν να είσαι έξω από τη φυλακή», είπε η Kate Asani, η οποία μαζί με δύο φίλες της κάθισαν σε ένα μικρό τραπέζι στον πίσω κήπο της Carlton Tavern, μιας παμπ στο Kilburn του Λονδίνου. «Ήμουν τόσο νευρική στο τρένο. Τι φοράω; Τι λέω; Πάει τόσος καιρός», πρόσθεσε, όπως μετέδωσε το SkyNews.

«Σαν να είναι Πρωτοχρονιά»

Ο Chris Driver, ιδιοκτήτης του The Derry στο Stockton-on-Tees, δήλωσε ότι κατάφερε να πάει στο γυμναστήριο πριν βάλει τις τελευταίες πινελιές στην παμπ του. Περίπου 450 άτομα έκαναν κράτηση στην ανακαινισμένη μπυραρία του και ο Driver είπε ότι αισθάνεται σαν να είναι η Πρωτοχρονιά. Από την πλευρά του, ο 59χρονος Tony Blake αναφέρει: «Είμαι τόσο χαρούμενος που ανοίγει ξανά, είναι απίστευτο», ενώ ο 19χρονος Dylan δήλωσε ευχαριστημένος που η ζωή επανήλθε στο φυσιολογικό: «Είναι απλώς ελευθερία που μπορούμε να πάμε ξανά στην παμπ».