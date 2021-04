Johnson & Johnson εμβόλιο παρενέργειες: «Τα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων»

Η ολλανδική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων (CBG) ανακοίνωσε ότι τα οφέλη του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 υπερτερούν των πιθανών κινδύνων, μετά τη σύσταση των αμερικανικών ομοσπονδιακών υγειονομικών αρχών για την αναστολή της χρήσης του εμβολίου. «Μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», ανακοίνωσε η CBG. «Προς το παρόν, τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των πιθανών κινδύνων».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες προχώρησαν στη σύστασή τους μετά την εκδήλωση μιας σπάνιας διαταραχής με θρόμβους αίματος σε έξι ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Στην Ισπανία ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι τα οφέλη όλων των εγκεκριμένων εμβολίων κατά της COVID-19 αντισταθμίζουν τους κινδύνους, μετά τη σύσταση των αμερικανικών αρχών για την αναστολή του εμβολιασμού με το σκεύασμα που ανέπτυξε η Johnson & Johnson.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι Αρχές θα επιβραδύνουν τη διάθεση των εμβολίων για να αξιολογήσουν τους κινδύνους, εάν και όταν αναφερθούν σοβαρές παρενέργειες.

Η Σουηδία θα αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει το εμβόλιο της Johnson & Johnson εντός των επόμενων ημερών, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Υγείας, μετά τις αναφορές σπάνιων θρόμβων αίματος παρόμοιων με αυτούς που αναφέρθηκαν για το εμβόλιο της AstraZeneca. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μία εβδομάδα αφότου οι ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί φορείς ανακοίνωσαν ότι βρήκαν πιθανή σχέση μεταξύ του εμβολίου κατά της COVID-19 της AstraZeneca και ενός σπάνιου προβλήματος πήξης του αίματος, που οδήγησε σε μικρό αριθμό θανάτων.

Η Σουηδία αναμένεται να λάβει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ενώ τον Μάρτιο σταμάτησε τη χρήση του εμβολίου AstraZeneca, αλλά αργότερα επανέλαβε τη χορήγησή του στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. «Εξετάζουμε το θέμα και τα διαθέσιμα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής επιδημιολόγος της Σουηδίας, Αντερς Τέγκνελ. «Απόφαση αναμένεται μέσα σε μία ή λίγες ημέρες», σημείωσε ο ίδιος.

Οι πρώτες 36.000 δόσεις της Johnson & Johnson παραδόθηκαν στο Βέλγιο τη Δευτέρα και οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το RTL. Παρά τις νέες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προβλέπεται προς το παρόν αλλαγή στον προγραμματισμό. Θυμίζουμε πως Βέλγιο και Γαλλία ήταν οι πρώτες χώρες που παρέλαβαν τις 36.000 πρώτες δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson, ενώ στη χώρα μας αναμένονται αύριο.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», σημείωσε ο Γκούντρον Μπράιτ, εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας για τον εμβολιασμό, επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει κάποια ένδειξη με βάση την οποία να πρέπει να σταματήσουμε τον εμβολιασμό».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Johnson & Johnson, θα καθυστερήσει η προμήθεια της Ευρώπης με το εμβόλιό της, μετά την σύσταση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων για «πάγωμα» των εμβολιασμών, εξαιτίας των περιστατικών θρομβώσεων που παρατηρήθηκαν.

Όπως αναφέρει – μεταξύ άλλων – σε ανακοίνωσή της η Johnson & Johnson, « Η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γνωρίζουμε μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή που περιλαμβάνει άτομα με θρόμβους αίματος σε συνδυασμό με χαμηλά αιμοπετάλια σε μικρό αριθμό ατόμων που έχουν λάβει το εμβόλιο COVID-19. Τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών (CDC) και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξετάζουν δεδομένα που αφορούν έξι αναφερόμενες περιπτώσεις στις ΗΠΑ από περισσότερες από 6,8 εκατομμύρια δόσεις που χορηγήθηκαν. Λόγω της μεγάλης προσοχής, το CDC και το FDA συνέστησαν μια παύση στη χρήση του εμβολίου μας.

Επιπλέον, εξετάσαμε αυτές τις περιπτώσεις με ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Λάβαμε την απόφαση να καθυστερήσουμε προληπτικά τη διάθεση του εμβολίου μας στην Ευρώπη».

#BREAKING US regulators recommend 'pause' in use of J&J vaccine over blood clot fears pic.twitter.com/DW3DbfgWpz

— AFP News Agency (@AFP) April 13, 2021