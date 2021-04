Σιωπηλός Δρόμος Mega: Κορυφαίοι ηθοποιοί, συγκλονιστική υπόθεση και “άρωμα”… Μελισσών

Ο «Σιωπηλός Δρόμος», η νέα δραματική σειρά με την υπογραφή των Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη και σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη, έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 4 Απριλίου στις 21:00 στο Mega. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο μουσικοσυνθέτης Θοδωρής Ρέγκλης, που “έντυσε” ηχητικά τα Παράσιτα, την πρώτη διεθνή ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, ένα μοναδικό επίτευγμα.

Το σενάριο της σειράς έχει αναλάβει ένα ισχυρό συγγραφικό δίδυμο, ο Πέτρος Καλκόβαλης και η Μελίνα Τσαμπάνη, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τη συγγραφή των Άγριων Μελισσών. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Βαρδής Μαρινάκης, ο οποίος μετά το σινεμά – Μαύρο Λιβάδι (2009), Ζίζοτεκ (2019)- επιχειρεί να δείξει τις σπουδαίες δυνατότητές του και στη μικρή οθόνη. Φανερά επηρεασμένος από το σκανδιναβικό νουάρ, προσφέρει μια έντονα μελαγχολική αισθητική, που σε συνδυασμό με ένα αξιόλογο καστ Ελλήνων ηθοποιών οδηγεί σε ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.

Δημήτρης Λάλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Χρήστος Λούλης, Ανθή Ευστρατιάδου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννος Περλέγκας, Μυρτώ Αλικάκη και Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Η υπόθεση της σειράς μας τοποθετεί σε μία πλούσια περιοχή της Αθήνας, στην οποία κατοικούν εύπορες και γνωστές οικογένειες. Ένα δυσάρεστο περιστατικό έρχεται να ταράξει την ηρεμία της καθημερινότητάς τους, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επιβαίνουν 9 μαθητές δημοτικού μαζί με τον οδηγό και την συνοδηγό, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Η τοπική αστυνομία κινητοποιείται άμεσα, ενώ το σχολείο αναλαμβάνει να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών, των οποίων τα ίχνη αγνοούνται.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Νάσος Οικονομίδης, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχουν να κάνουν με απαγωγή, γεγονός που ταρακουνά τόσο την αστυνομία, όσο και τις οικογένειες των άτυχων μαθητών. Η οικογένεια Καρούζου βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με δύο από τα παιδιά της οικογένειας να έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας τους υπόλοιπους αντιμέτωπους με μια σκληρή νέα πραγματικότητα. Οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας Καρούζου ήδη δοκιμάζονται, όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά κρυμμένα μυστικά που πρόκειται να αποκαλυφθούν στη συνέχεια.

Hey @netflix, I'd like tot speak to your manager. @MegaTvOfficial#SiopilosDromos pic.twitter.com/8vJ7sLfyJB

— Sofia (@Sofia00270629) April 4, 2021