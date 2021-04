Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Ένας ακόμη νεκρός, αγριεύει η κατάσταση

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε κι ένας ακόμη τραυματίστηκε από επίθεση πυροβολικού των ανταρτών που φέρονται να στηρίζονται από τη Ρωσία στα ανατολικά της χώρας. Αυτός θα είναι ο 27ος νεκρός της Ουκρανίας στα ανατολικά της χώρας από τις αρχές του έτους, καθώς η ένταση κλιμακώνεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες τη Δύσης ότι στέλνει βοήθεια και στρατεύματα στην Ανατολική Ουκρανία για να βοηθήσουν τους αντάρτες, όμως Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο στρατός θα μπορούσε να παρέμβει εάν το Κίεβο προσπαθήσει να ανακαταλάβει την περιοχή με τη βία. Οι μάχες στην Ανατολική Ουκρανία έχουν ξεκινήσει από το 2014, λίγο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ενώ μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, έστρεψε τα βέλη του προς τη Μόσχα δηλώνοντας ότι «θα υπάρξουν συνέπειες” σε περίπτωση ρωσικής “επίθεσης” στην Ουκρανία». «Υπάρχουν περισσότερα ρωσικά στρατεύματα στα σύνορα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2014, κατά την πρώτη ρωσική εισβολή», σημείωσε ο υπουργός σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο δίκτυο NBC, επαναλαμβάνοντας μια εκτίμηση που είχε διατυπώσει τις προηγούμενες ημέρες ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέκλεισε, εν μέρει, το ενδεχόμενο ενός πολέμου με την Ουκρανία. «Βέβαια, κανένας δεν δεσμεύεται στον δρόμο του πολέμου, και κανένας δεν δέχεται το ενδεχόμενο ενός τέτοιου πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ σε μια συνέντευξη στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rossya 1. «Κανένας δεν δέχεται επίσης ούτε το ενδεχόμενο ενός εμφύλιου πολέμου στην Ουκρανία», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως «η Ρωσία δεν θα μείνει αδιάφορη για την τύχη των Ρωσόφωνων που ζουν στη νοτιοανατολική» Ουκρανία. «Η Ρωσία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσει να επιλυθεί η σύγκρουση αυτή. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε χωρίς διακοπή», είπε ο Πεσκόφ.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ “αντιτίθενται έντονα” στην εκστρατεία της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και ζητούν από τη Μόσχα την αποκλιμάκωση της κατάστασης, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. «Η Βρετανία και οι ΗΠΑ αντιτίθενται έντονα στην εκστρατεία της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και εγώ συμφωνούμε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προβεί άμεσα στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της απέναντι στον OSCE (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη)», σημειώνει ο Ράαμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.

