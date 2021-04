Φον ντερ Λάιεν – Καραϊβάζ: «Μια δειλή πράξη»

Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στον Έλληνα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε μήνυμα υπέρ της ελευθερίας του Τύπου. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ», αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν, τονίζοντας πως «η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, δειλή πράξη». «Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία του τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση για τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου, έκανε και ο πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, δηλώνοντας συντεριμμένος. «Οι έρευνες πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα για το έαν ο θάνατός του συνδέεται με την δουλειά του. Συλλυπητήρια μέσα από την καρδιά μας στην οικογένεια του και στους φίλους του», ανέφερε.

Devastated by the news of the assassination of Greek journalist Giorgos Karaivaz.

Investigations must clarify urgently whether the killing was linked to his work. Our heartfelt condolences go to his family and friends. #καραιβαζ

