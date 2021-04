ΗΠΑ οπλοφορία: Ελεύθερη στο Τενεσί από 1η Ιουλίου

Την Πέμπτη 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίαζε το σχέδιο περιορισμού των πυροβόλων όπλων, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι υπέγραφε νομοσχέδιο, το οποίο από την 1η Ιουλίου επιτρέπει την χωρίς άδεια οπλοφορία στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία. Αυτά τη στιγμή που ο Μπάιντεν χαρακτήριζε «επιδημία» τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων. «Κάθε ημέρα σε αυτή τη χώρα, πυροβολούνται 316 άνθρωποι. Κάθε ημέρα. Εκατόν έξι πεθαίνουν κάθε ημέρα», ανέφερε, αξιώνοντας το αμερικανικό Κογκρέσο να προωθήσει αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή.

Ο κυβερνήτης Λι, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι υπέγραψε τον νόμο «διότι δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο για τους νομοταγείς πολίτες του Τενεσί να ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει της 2ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ» (που αναφέρει ότι «Μια καλά εποπτευόμενη πολιτοφυλακή, απαραίτητη για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους και το δικαίωμα του λαού να διατηρεί και να φέρει όπλα, δεν θα υποστεί περιορισμούς»). Παράλληλα, ο Λι ευχαρίστησε το πολιτειακό κοινοβούλιο αλλά και «την NRA» το λόμπι των όπλων, για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής.

I signed constitutional carry today because it shouldn’t be hard for law-abiding Tennesseans to exercise their #2A rights. Thank you members of the General Assembly and @NRA for helping get this done. pic.twitter.com/xv2ZenOEZq

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) April 8, 2021