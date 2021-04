Ντράγκι – Ερντογάν: Ολομέτωπη επίθεση για το καψόνι στην φον ντερ Λάιεν – Οργή στην Τουρκία

Για εξηγήσεις κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ο Ιταλός πρέσβης στην Αγκυρα. Οπως μεταδίδει το TRT Haber, ο Ιταλός Massimo Gaiani κλήθηκε στο ΥΠΕΞ μετά τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος χαρακτήρισε «δικτάτορα» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Καταδικάζουμε έντονα την απαράδεκτη λαϊκιστική ρητορική του διορισμένου πρωθυπουργού της Ιταλίας Ντράγκι και τις απαράδεκτες και αδικαιολόγητες δηλώσεις του για τον εκλεγμένο πρόεδρό μας, και του τις ανταποδίδουμε», σχολίασε στο Twitter o Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο διορισμένος Ιταλός πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια και αποκάλεσε δικτάτορα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έγινε πρόεδρος με το 52% των ψήφων του τουρκικού λαού. Καταδικάζουμε αυτό το ύφος που δεν ταιριάζει στη διπλωματία. Όσοι ψάχνουν δικτάτορες, ας ψάξουν στην ιστορία της Ιταλίας». Αργότερα, ο αντιπρόεδρος του AKP, Νουμάν Κουρτουλμούς, δήλωσε ότι «αν θέλετε να δείτε δικτάτορα, δείτε την ιστορία σας, δείτε τον Μουσολίνι».

Σε συνέντευξη Τύπου στο Palazzo Chigi, ο Μάριο Ντράγκι επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν ρωτήθηκε για το απαράδεκτο συμβάν με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Διαφωνώ απολύτως με τον Ερντογάν, νομίζω ότι ήταν ανάρμοστη συμπεριφορά, λυπάμαι πολύ για την ταπείνωση που υπέστη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», είπε ο Ντράγκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς: Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις, αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας», πρόσθεσε ο Μάριο Ντράγκι.

Την Τρίτη, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Αγκυρα και συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η πρόεδρος της Κομισιόν έμεινε σαστισμένη να κοιτά τον Ευρωπαίο αξιωματούχο και τον Τούρκο πρόεδρο να στρογγυλοκάθονται στις καρέκλες, ενώ εκείνη στεκόταν όρθια.Τελικά, οι δύο άντρες κάθισαν στις πολυθρόνες, ο ένας δίπλα στον άλλον, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν κάθισε σε έναν καναπέ, απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, που βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από την πρόεδρο της Κομισιόν, κατά το πρωτόκολλο.

Το συμβάν πραγματοποιήθηκε σε μια ευαίσθητη στιγμή, όπου οι σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης, μετά από μήνες εντάσεων, και προκάλεσε την οργή ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες. «Πρώτα αποσύρονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τώρα αφήνουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς κάθισμα κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης. Είναι ντροπή #WomensRights», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ισπανίδα Ιράτχε Γκαρσία Πέρες. Η έκφραση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «Εμμ..!» είναι το νέο μότο για τη θέση ότι «η σχέση ΕΕ-Τουρκίας δεν πρέπει να διαμορφωθεί έτσι», σχολίασε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Σεργκέι Λαγκοντίνσκι.

