Self test στα φαρμακεία: Ποιοι έχουν προτεραιότητα, πώς τα χρησιμοποιούμε στο σπίτι

Στα φαρμακεία βρίσκονται από χθες τα self tests, ενώ από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή τους αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για την χορήγηση των self tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 και ξεκινάει η διάθεση τους αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης, από την Πέμπτη στα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο εφοδιασμός των φαρμακείων ξεκίνησε από χθες και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας. Θα διατεθούν ισόποσα 75 self tests ανά φαρμακείο. Η πλατφόρμα καταχώρησης θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών. Επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι-πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, οι άνω των 67 ετών δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests, αυτή την εβδομάδα.

Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα.

Self Test: Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Όπως έχει τονιστεί από την κυβέρνηση, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα λάβουν κατά προτεραιότητα τα self tests, καθώς η χρήση τους μία φορά την εβδομάδα είναι υποχρεωτική. Με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» ώστε να ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Απριλίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να τα προμηθεύονται. Οι μαθητές θα πρέπει να το κάνουν 24 με 48 ώρες πριν πάνε για μάθημα και το αποτέλεσμά του θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα της κυβέρνησης. Οσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να ξανακάνουν το τεστ, αλλά σε δημόσια δομή.

Θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο και τον τουρισμό, που επίσης είναι υποχρεωτικό το τεστ γι’ αυτούς, ενώ η δωρεάν παροχή των self test θα επεκταθεί στη συνέχεια σε όλους τους πολίτες ηλικίας 18 έως 67 ετών. Οι άνω των 67 θα είναι τελευταίοι στη σειρά, καθώς ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πολιτών αυτής της ηλικίας έχουν εμβολιαστεί.

Ένα self test την εβδομάδα

Να σημειωθεί πως ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα self test την εβδομάδα, τέσσερα τον μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο. Για τα ανήλικα τέκνα, τα self test θα τα προμηθεύονται οι γονείς τους. Όπως έχει διευκρινιστεί, τα self test δεν θα γίνονται στα φαρμακεία. Θα γίνεται η αγορά τους και η χρήση τους θα πραγματοποιείται από το σπίτι. Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα.

Πώς γίνονται τα self test

Οι οδηγίες για τα self test είναι αρκετά απλές και έχουν ως εξής:

Απολυμαίνουμε χέρια και κατεβάζουμε τη μάσκα

Εισχωρούμε την μπατονέτα γύρω στα 4-5 εκατοστά μέσα στη μύτη (μέχρι το σημείο που βρίσκει αντίσταση)

Περιστρέφουμε για 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε και στο άλλο ρουθούνι

Ανοίγουμε το σωληνάριο με το υγρό που περιέχεται στη διαδικασία και βάζουμε μέσα την μπατονέτα

Περιστρέφουμε την μπατονέτα για 15 δευτερόλεπτα

Πιέζουμε στη μέση ώστε να «τραβήξει» από την μπατονέτα όλο το υλικό

Απορρίπτουμε την μπατονέτα στο ειδικό σακουλάκι (όχι «χύμα» στα σκουπίδια)

Ανοίγουμε τον φάκελο όπου περιέχεται η βάση (μια πλάκα) του τεστ

Ανοίγουμε το μπουκαλάκι με το υγρό και ρίχνουμε 4 σταγόνες στην πρώτη οπή της βάσης

Απορρίπτουμε και το μπουκαλάκι στην ειδική σακούλα

Το αποτέλεσμα θα βγει εντός 15 λεπτών.

Ποια είναι η διαδικασία αν το self test βγει θετικό

Όπως έχει γίνει γνωστό σε περίπτωση θετικού κρούσματος, ο πολίτης θα πρέπει να δηλώνει το περιστατικό στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την Τετάρτη) και ακολούθως θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται SMS για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή.

Για όσους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test, η δήλωση ότι διενεργήθηκε θα πρέπει να γίνεται και εφόσον βγει αρνητικό. Από τη μία, οι εκπαιδευτικοί θα συμπληρώνουν υπεύθυνοι δήλωση τέλεσης του τεστ και από την άλλοι, οι γονείς και κηδεμόνες θα κάνουν το ίδιο για λογαριασμό των μαθητών.