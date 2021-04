AstraZeneca εμβόλιο θρομβώσεις: «Υπάρχει σύνδεση», λέει ο επικεφαλής εμβολίων του EMA

Για σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca με τα περιστατικά θρομβώσεων κάνει λόγο ο επικεφαλής εμβολιασμών του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι, σε συνέντευξή του στην ιταλική Il Messangero. Ο αξιωματούχος του ΕΜΑ υποστήριξε ακόμη ότι η σύνδεση θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες από τον ίδιο τον ΕΜΑ. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής εμβολίων του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero: «Κατά τη γνώμη μου μπορούμε ήδη να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο πώς υπάρχει μια σύνδεση με το εμβόλιο. Τι ακριβώς όμως προκαλεί αυτή την αντίδραση δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και η σχέση οφέλους-κινδύνων παραμένει πάντα υπέρ των εμβολίων. Αλλά τώρα είναι είναι ολοένα και δυσκολότερο να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει μια σχέση αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στον εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca και πολύ σπάνιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρομβώσεων στο αίμα, που συνδέονται με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων».

Σε αυτή τη φάση η διαδικασία αξιολόγησης του ΕΜΑ «απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί», σημείωσε, και στη διάρκεια της εβδομάδας θα δοθούν «προκαταρκτικά στοιχεία», αλλά «δύσκολα θα μπορέσουμε να αναφερθούμε σε ηλικιακά όρια (σ.σ.: για τη χρήση του εμβολίου) όπως έχουν κάνει κάποιες χώρες».

Ο αξιωματούχος του ΕΜΑ τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν κατά περίπτωση οι διάφορες ηλικιακές ομάδες, π.χ. «οι νεαρές γυναίκες, συχνά πρωταγωνίστριες κρουσμάτων θρομβώσεων, υποφέρουν λιγότερο από τις επιπτώσεις της Covid-19 και ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αναλογία κινδύνου-οφέλους γι’ αυτές», επειδή τα σπάνια περιστατικά αφορούν κυρίως γυναίκες κάτω των 50, «αν και υπήρξαν και περιπτώσεις στις ηλικίες 50-60, αλλά και σε άνδρες, περίπου 20%. Η μέση ηλικία είναι γύρω στα 45-47 έτη».

«Πολλοί», κατέληξε ο Καβαλέρι, «περιμένουν από τον ΕΜΑ να λύσει το θέμα αυτό για όλους, αλλά δεν είναι τόσο απλό»… «Σίγουρα θα επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες για το σκεύασμα, δηλώνοντας ότι οι ανεπιθύμητες παρενέργειες σχετίζονται με το εμβόλιο. Θα δηλωθεί σαφώς».

Το AFP σε tweet του αναφέρει: «Κορυφαίος αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) είπε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρομβώσεων, αλλά η αιτία δεν είναι ξεκάθαρη».

