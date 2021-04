Πραξικόπημα Τουρκία 2021: Έρευνα για την επιστολή των εν αποστρατεία ναυάρχων

Λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα που διενεργεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Άγκυρας για την επιστολή των εν αποστρατεία ναυάρχων της Τουρκίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την Hurriyet, “αποφασίστηκε ότι οι συνταξιούχοι ναύαρχοι, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση, έπαιξαν ρόλο στην προετοιμασία της επιστολής, στην παράδοσή της σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται αλλά και στην υπογραφή της”.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι κατ΄οίκον έρευνες και η έρευνα ψηφιακού υλικού των υπόπτων που συνελήφθησαν συνεχίζονται, ενώ έγινε έλεγχος τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς “συνδέσεις” των συνταξιούχων ναυάρχων. Στους τούρκους συνταξιούχους ναυάρχους που υπέγραψαν την επιστολή θα γίνουν τρία κρίσιμα ερωτήματα, όπως γράφει η Hurriyet. Όλοι τους θα ερωτηθούν εάν γνωρίζουν τη διαδικασία προετοιμασίας της επιστολής, το τελευταίο περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε αλλά και την ημερομηνία και την ώρα της δημοσίευσης της επιστολής.

On Friday, 103 retired admirals from Turkey's Naval Forces issued a declaration on the government's policy towards the 1936 Montreux straits convention. pic.twitter.com/fS9BTwaxGN

— ANews (@anews) April 4, 2021