Bridgerton δεύτερη σεζόν: Το Netflix ανακοίνωσε πως ο Rege-Jean Page δεν θα παίξει

Σοκ στο Twitter με την ανακοίνωση του επίσημου λογαριασμού της σειράς Bridgerton που «έπεσε» σαν κεραυνός εν αιθρία στους ανυποψίαστους φανατικούς το ρομαντικού δράματος του Netflix. Η σειρά που εγκαινίασε την επικερδέστατη συνεργασία της Σόντα Ράιμς (σεναριογράφου του Grey’s Anatomy) με το Netflix έκανε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα με την πρώτη σεζόν και έσπασε κάθε ρεκόρ θεάσεων, ξεπερνώντας τον πρώτο μήνα τα 80 εκατομμύρια.

Η μυστηριώδης Λέιντι Γουίσλνταουν, η κουτσομπόλα της βικτωριανής εποχής που κάνει άνω κάτω την ευγενική οικογένεια Μπρίτζερτον ξαναχτύπησε την Παρασκευή με μια νέα ανακοίνωση εν όψει της δεύτερης σεζόν.

Σε αυτή λοιπόν, όπως αναρτήθηκε στο Twitter, ανακοινώνεται πως ο Δούκας του Χέιστινγκς, ο γοητευτικός ευγενής που έκλεψε την καρδιά της μεγαλύτερης αδερφής της οικογένειας δεν θα εμφανίζεται στη δεύτερη σεζόν του Bridgerton.

«Αγαπητοί αναγνώστες,

ενώ όλα τα μάτια στρέφονται στην αναζήτηση του Λόρδου Άντονι Μπρίτζερτον να βρει την υποκόμησσά του, πρέπει να αποχαιρετίσουμε τον Rege-Jean Page, που θριάμβευσε υποδυόμενος τον Δούκα του Χέιστινγκς. Θα μας λείψει η παρουσία του Σάιμον στην σκηνή, αλλά θα αποτελεί πάντα μέρος της οικογένειας Μπρίντζερτον. Η Ντάφνε θα παραμείνει αφοσιωμένη σύζυγος και αδερφή, βοηθώντας τον αδερφό της να περιηγηθεί στην επόμενη σεζόν και να ανακαλύψει τι έχει να του προσφέρει – περισσότερη ίντριγκα και ρομαντισμός από όση μπορούν να αντέξουν οι αναγνώστες μου.

Με αγάπη, η Λέιντι Γουίσλνταουν».

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7

— Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021