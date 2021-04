Καπιτώλιο τώρα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πύλη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Καπιτώλιο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις των αρχών, εξαιτίας απειλής. Οι αρχές έχουν πρoχωρήσει στον αποκλεισμό του κτιρίου.

Οπως μεταδίδει το RT, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο αστυνομικοί έχουν δεχθεί πυρά.

Εικόνες από το σημείο

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Capitol police tell me Capitol campus is on lockdown. Flurry of police activity. Staff got a text about an external threat.#NexstarDC pic.twitter.com/lmvEs8Q2CF — Alexandra Limon (@AlexLimonNews) April 2, 2021

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Δείτε ακόμη