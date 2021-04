Self test: Διαθέσιμα σε 8 ημέρες

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να παραληφθούν σε δύο δόσεις από τις υγειονομικές αρχές τα πρώτα 2 εκατομμύρια self test για την ανίχνευση του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για τη διάθεσή τους στα φαρμακεία όλης της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πολίτες από την Παρασκευή 9 Απριλίου θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν από τα φαρμακεία το πρώτο εβδομαδιαίο self test που τους αναλογεί, με βάση τον ΑΜΚΑ τους. Η δωρεάν διάθεση των συγκεκριμένων τεστ έχει νομοθετηθεί για δύο μήνες, ώστε να επιτρέψει την έξοδο από το σφοδρό επιδημικό κύμα με ασφάλεια και συνεχή έλεγχο, και είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως μαθητές Γυμνασίων- Λυκείων, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κ.ά.

Στη βάση του τρέχοντος σχεδιασμού κάθε ένα από τα 11.000 φαρμακεία της επικράτειας θα παραλάβει από 75 έως 250 τεμάχια self test, και ανάλογα με τη διάθεσή τους οι φαρμακαποθήκες θα κάνουν συνεχή τροφοδοσία. Μέσω της ενεργοποίησης των ΑΜΚΑ η ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη διάθεση των τεστ στους πολίτες και αμέσως μόλις «πέφτει» ο αριθμός των test κάτω από 75 στα φαρμακεία, θα γίνεται αυτομάτως η ανανέωση της παραγγελίας προς τις φαρμακοποθήκες που θα εφοδιάζουν τα φαρμακεία.

Εναλλακτικά self test προς πώληση

Η πρώτη παρτίδα, περίπου 900.000 τεστ, θα παραληφθεί μεθαύριο και η επόμενη σε αυτή τη φάση, άλλο 1,1 εκατ. test την ερχόμενη Τρίτη. Οι φαρμακαποθήκες που έχουν αναλάβει τη διανομή τους κατά πληροφορίες έχουν διαθέσει και σχετικό πιστοποιημένο χώρο για την αποθήκευση του υγειονομικού υλικού.

Μαζί με τα self test που θα διατίθενται δωρεάν με βάση τον ΑΜΚΑ στους πολίτες, τα φαρμακεία ετοιμάζονται να παραλάβουν και άλλα ανάλογα προϊόντα, τα οποία θα πωλούν στους ενδιαφερόμενους. Το εύρος της τιμής των self test είναι από 5,5 έως 7 ευρώ και θα είναι κυρίως με λήψη δείγματος από τις παρειές -και όχι από τη μύτη όπως θα είναι τα self test που εξασφάλισε η κυβέρνηση για τους πολίτες.