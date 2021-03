Survivor spoiler αποχώρηση 31/3: Ποιος αποχωρεί απόψε!

Survivor spoiler αποχώρηση 31/3: Συμβούλιο αποχώρησης σήμερα στο Survivor, με τους κόκκινους να βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουν έναν παίκτη τους, καθώς έχασαν τα δύο αγωνίσματα ασυλίας. Οι σχέσεις στην ομάδα των κόκκινων είναι ιδιαίτερα τεταμένες. Ο Τριαντάφυλλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο και να δημιουργεί εκνευρισμό στους υπόλοιπους συμπαίκτες του οι οποίοι τον έβγαλα στον τάκο για ακόμα μια φορά. Στο συμβούλιο της Τρίτης, στο στόχαστρο των συμπαικτών της βρέθηκε η Μαριάνθη που ψηφίστηκε για ακόμα μια φορά, ως η πιο αδύναμη παίκτρια της ομάδας, αν και τα αποτελέσματα δεν δείχνουν το ίδιο. Ο Παύλος Γαλακτερός που κέρδισε το αγώνισμα ατομικής ασυλίας υπέδειξε την Ελένη Χαμπέρη ως την τρίτη υποψήφια και το κοινό του ριάλιτι του ΣΚΑΙ καλείται να ψηφίσει ποιος από τους τρεις υποψήφιους θα αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Survivor: Οι κομμένες σκηνές της χθεσινής ψηφοφορίας

Survivor spoiler σήμερα: Ξέσπασε σε κλάματα η Ελένη

Η Ελένη Χαμπέρη απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι ο Παύλος Γαλακτερός την υπέδειξε ως υποψήφια καθώς στο trailer του σημερινού επεισοδίου φαίνεται να ξεσπά σε κλάματα. “Πρώτη φορά υποψήφια, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι, την κάθε μέρα την ζούσα σαν να ήταν μοναδική. Λες και ήταν η τελευταία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν θέλω να φύγω, συγγνώμη που κλαίω. Αλλά μάλλον θα φύγω”, λέει η στην κάμερα η Ελένη.

Survivor spoiler 31/3: Ποιοι κερδίζουν

Η μπλε ομάδα κερδίζει ξανά το αγώνισμα. Παίρνει δηλαδή και το έπαθλο της επικοινωνίας. Είχε κερδίσει και την περασμένη Πέμπτη, σε εκείνο το τρομερό επεισόδιο που τρεις παίκτες κέρδισαν μόνοι τους.

Survivor spoiler αποχώρηση σήμερα: Ποιος φεύγει

Οι πληροφορίες από τον Άγιο Δομίνικο αναφέρουν πως η αποχώρηση θα εξελιχτεί σε γυναικεία υπόθεση. Και αυτό γιατί ο Τριαντάφυλλος φαίνεται πως παραμένει στο παιχνίδι με τις δύο κοπέλες να παλεύουν για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η παίκτρια που θα συνεχίσει στο παιχνίδι είναι η Ελένη Χαμπέρη ενώ η παίκτρια που θα αποχωρήσει είναι η Μαριάνθη. Αναμένεται ωστόσο το σημερινό επεισόδιο, για να επαληθευτούν τα προγνωστικά για τη σημερινή αποχώρηση από το ριάλιτι που κρατά καθηλωμένο το τηλεοπτικό κοινό.

Survivor: «Πόλεμος» με την άφιξη της Άννας Μαρίας Βέλλη στην Ελλάδα

Το πόδι της σε ελληνικό έδαφος πάτησε η Άννα Μαρία Βέλλη μετά την αποχώρησή της από το Survivor. Τη γνωστή yοutuber περίμεναν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ήθελαν να της αποσπάσουν μια δήλωση. Εκείνη ιδιαίτερα ευγενική, τους ευχαρίστησε, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν το παιχνίδι καθώς δεσμεύεται με την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης να μην μιλήσει. Εντύπωση πάντως προκάλεσε ότι την έβγαλαν από το αεροδρόμιο σχεδόν σηκωτή…

Αρκέστηκε να πει «θα τα πούμε όλα».

Survivor: Ο Μάριος Πρίαμος μιλάει για τον φίλο του Γιώργο Λιβάνη – Πώς κρίνει τη Μαριαλένα;

Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και ο Γιώργος Λιβάνης διατηρούν εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο μία πολύ καλή φιλική σχέση, η οποία ξεκίνησε όταν συνεργάστηκαν στο Just the two of us πέρυσι. Ένα χρόνο και κάτι μετά, οι δύο φίλοι έχουν ακόμα ένα κοινό στοιχείο για να συζητούν: το Survivor φυσικά. Ο Μάριος Πρίαμος ως πρώην παίκτης του πρώτου Survivor και ο Γιώργος Λιβάνης… ως άμεσα εμπλεκόμενος λόγω της σχέσης του με την παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Ο Μάριος Πρίαμος με δηλώσεις του στην εκπομπή Ευτυχείτε δεν έκρυψε ότι με τον τραγουδιστή φίλο του μιλούν συνέχεια για το Survivor, όμως δεν θέλησε να αποκαλύψει τίποτα που να έχει σχέση με τη Μαριαλένα και τον Γιώργο. Όπως είπε ο πρώην παίκτης του Survivor από την Κύπρο, αυτά είναι πολύ προσωπικά θέματα και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φέρει το φίλο του σε δύσκολη θέση.

Παρόλα αυτά sχολίασε τα όσα λέγονται και γράφονται για τον Λιβάνη, τη Μαριαλένα και τον πρώην αγαπημένο της Σάκη Κατσούλη, οι οποίοι λόγω του παιχνιδιού έχουν έρθει κοντά. Όπως είπε ο Μάριος Πρίαμος, όσα λέγονται είναι λίγο τραβηγμένα ενώ τόνισε ότι πιστεύει πως όταν το παιχνίδι τελειώσει, Μαριαλένα και Σάκης θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους όπως και πριν μπουν στο παιχνίδι.