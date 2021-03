Βόλεϊ στο ηφαίστειο: Το πιο… σουρεαλιστικό βίντεο έρχεται από την Ισλανδία

«Viral» έχει γίνει στο Διαδίκτυο ένα βίντεο από την Ισλανδία, με τον εύστοχο χαρακτηρισμό… «το πιο ισλανδικό βίντεο που θα δείτε σήμερα» -και όχι άδικα. Έχει γυριστεί σχεδόν στις παρυφές του ηφαιστείου Φαγκραντάλσφαλ στην Ισλανδία και δείχνει μια παρέα νεαρών, οι οποίοι, την στιγμή που βγαίνει λάβα από έναν κρατήρα, διακρίνονται να παίζουν βόλεϊ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μολονότι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Η επιτυχία του βίντεο, μάλιστα, οδήγησε τον δημιουργό του στην απόφαση να δώσει άλλο ένα στη δημοσιότητα, από διαφορετική γωνία λήψης αυτή τη φορά.

So, apparently a candid video of my friends and I went viral 👀 here’s another video of us playing #volleyball in front of the #volcano in #Iceland pic.twitter.com/sYxu3n3GZi

— thelmadogg15 (@thelmadogg15) March 29, 2021