Πλοίο Σουέζ τώρα: Αποκολλήθηκε από τη Διώρυγα το Ever Given

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία που εργάζονταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που είχε προσαράξει και κλείσει τη Διώρυγα του Σουέζ την 23η Μαρτίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία Inchcape Shipping. Δεν είναι όμως σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού ή πόσο θα χρειαστεί για την πλήρη απόφραξη καθώς εκατοντάδες πλοία – πάνω από 450 σύμφωνα με το Bloomberg – περιμένουν ή βρίσκονται εν πλω προς τη διώρυγα του Σουέζ. Το Ever Given, πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία. Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το πλοίο κινείται και πάλι, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσο σύντομα θα ανοίξει η κυκλοφορία της πλωτής οδού για τα υπόλοιπα πλοία ή πόσο χρόνο θα πάρει να σπάσει το «μποτιλιάρισμα» που επικρατεί με τα υπόλοιπα πλοία που έχουν κολλήσει στην περιοχή. Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Maersk εκτίμησε πως θα έπαιρνε «τρεις έως έξι ημέρες» για να περάσουν όλα τα πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί το Σάββατο.

Καθυστερήσεις

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, κάτι που θα προκαλέσει νέο πρόβλημα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού καθώς το κανάλι είναι αγωγός για περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank. Here's the latest with the Suez Canal crisis https://t.co/3wQ6imKVPo — Bloomberg (@business) March 29, 2021

Πλοίο Σουέζ τώρα: Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τη διάνοιξη της διώρυγας και οι αγορές αποτιμούν τις επιπτώσεις των ανανεωμένων lockdown στην παγκόσμια ζήτηση πριν από μια σύσκεψη του OPEC+. To West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,9%, ενώ έπεσε και η τιμή του μπρεντ. Το αργό έχει πληγεί από την εντεινόμενη αστάθεια στις πρόσφατες συναλλαγές ενώ το WTI κινήθηκε μεταξύ κερδών και απωλειών την περασμένη εβδομάδα. Το Ever Given απελευθερώθηκε εν μέρει από τις όχθες της διώρυγας του Σουέζ αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου, γράφει ο Guardian επικαλούμενος πληροφορίες. Όπως αναφέρει νωρίς το πρωί της Δευτέρα ότι η πλώρη του τεράστιου φορτηγού πλοίου έχει αποκολληθεί.

Video shows Ever Given is now free on the Suez Canal. #SuezCrisis pic.twitter.com/IT6Dx9i5st — X News Alerts (@XNewsAlerts) March 29, 2021

Πλοίο Σουέζ τώρα: Κόρνες πανηγυρισμού

Η Wall Street Journal μετέφερε τα λόγια του Οσάμα Ραμπί, του επικεφαλής της αρχής της διώρυγας του Σουέζ που διαχειρίζεται την πλωτή οδό σύμφωνα με τον οποία το πλοίο έχει εν μέρει απελευθερωθεί και ότι ήταν «καλά νέα». Είπε ότι τα ρυμουλκά θα συνεχίσουν να λειτουργούν για άλλη μια ώρα για να διασφαλίσουν ότι το σκάφος θα μπορούσε να αρχίσει να κινείται ξανά στο κανάλι. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά έχει μετακινηθεί», είπε. Οι ιστότοποι παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι το Ever Given είχε μετακινηθεί από τη θέση ανάμεσα στις δύο όχθες. Οι Leth Agencies δήλωσαν νωρίς τη Δευτέρα ότι η μερική αποκόλληση ήρθε μετά από εντατικές προσπάθειες να σπρώξει και να τραβήξει το πλοίο με 10 ρυμουλκά και να απομακρύνει άμμο με αρκετές βυθοκόρους κατά τη διάρκεια της εαρινής παλίρροιας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τελευταίες δορυφορικές πληροφορίες έδειξαν ότι το σκάφος έχει λάβει ευθεία θέση με την πλώρη να δείχνει μακριά από την ανατολική όχθη. Βίντεο επίσης φέρονται να δείχνουν το πλοίο να επιπλέει στο κανάλι. Στη σκηνή μάλιστα τα ρυμουλκά ακούγονται οι κόρνες τους πανηγυρίζοντας. Ορισμένα πλοία ωστόσο έχουν ήδη επιλέξει το μακρύ και ακριβό ταξίδι γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής αντί του Σουέζ. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, η πρώην «εν μέρει αποκόλληση» του πλοίου έγινε στις 06:44 (ώρα Ελλάδας)

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!! Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021