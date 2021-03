Πλοίο Σουέζ Ever Given: Κόλλησε ξανά, αλλά απελευθερώθηκε

Δεν έχει τέλος η προσπάθεια απελευθέρωσης του Ever Given. Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα, επέπλευσε, κατόπιν κόλλησε ξανά για να απελευθερωθεί στη συνέχεια, όπως ενημέρωσαν οι αρχές.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα ρυμουλκά έσυραν το γιγαντιαίο σκάφος μακριά από την πλευρά της πλωτής οδού, όπου είχε κολλήσει. Πλέον το πλοίο είναι «ελεύθερο», επιτρέποντας την κυκλοφορία στα πλοία που έχουν κολλήσει. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος marinetraffice με ενημέρωση πριν 11 λεπτά δείχνει ότι το πλοίο – μαμούθ κινείται ξανά με ταχύτητα μόλις 1.5 Kn.

Περισσότερα από 450 πλοία περιμένουν κοντά στο κανάλι. Η καθυστέρηση είναι ένα ακόμη πρόβλημα για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν ήδη ζημιές από την πανδημία, καθώς το κανάλι είναι δίοδος για περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Ορισμένα πλοία επέλεξαν το μακρύ και ακριβό ταξίδι γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής αντί του Σουέζ.

Το πρωί της Δευτέρας έγινε το πρώτο βήμα για την απόφραξη της Διώρυγας του Σουέζ και το Ever Given άρχισε να άρχισε «με επιτυχία» να πλέει ξανά κι «η θέση του έχει επανέλθει κατά το 80% στη σωστή κατεύθυνση», όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ράμπια.

Η πρύμνη του Ever Given «απομακρύνθηκε κατά 102 μέτρα από την όχθη ενώ απείχε μόλις τέσσερα μέτρα. Οι ελιγμοί ώστε το πλοίο να πλεύσει ξανά θα ξαναρχίσουν όταν η ροή του νερού θα αυξηθεί εκ νέου, από τις 11:30» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε, εξηγώντας πως το νερό πρέπει να φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να «πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος κατά τρόπο ώστε να επανατοποθετηθεί στο μέσον της θαλάσσιας οδού».

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN #Evergreen #suezcanel #SuezCrisis pic.twitter.com/1L6A0rCW5M

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 29, 2021