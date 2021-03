Τουρισμός 2021 Ελλάδα: Πιθανό άνοιγμα πριν τις 14 Μαΐου, λέει ο Θεοχάρης

Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στέλνει στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα, μέσω του Aθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, υπογραμμίζοντας ότι «φιλοξενούμε με ασφάλεια, φροντίζουμε κάθε τουρίστα σαν να είναι μέλος της οικογένειάς μας» και πως «στην Ελλάδα νοιαζόμαστε, αλλά και έχουμε αποδείξει ότι πρωτοπορούμε στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Ο κ. Θεοχάρης, αφού κάνει εκτενή αναφορά στο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, που όπως εξηγεί, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ροής εισερχόμενων τουριστών στη χώρα, αφήνει μια αχτίδα αισιοδοξίας οι ελεύσεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα να είναι και πριν την 14η Μαίου. «Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο του Covid-19, με την πρώτη χαραμάδα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τουρίστες και νωρίτερα», αναφέρει και προσθέτει ότι το υπουργείο συζητά για σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αναφορικά με την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς ο κ. Θεοχάρης εκφράζει την αισιοδοξία του, τονίζοντας ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά και την ίδια στιγμή θα θέσει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και ανάκαμψης για το μέλλον. Εστιάζει, δε, στα μηνύματα που φτάνουν στο υπουργείο Τουρισμού, καθώς σε αυτά αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι η Ελλάδα ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την επόμενη ημέρα της πανδημίας. «Σε έρευνες που διενεργούν ταξιδιωτικοί οργανισμοί, media κ.λπ. αποτυπώνεται η αίσθηση ότι το brand name Ελλάδα έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι», σημειώνει.

Δικλείδες ασφαλείας

Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας ο κ. Θεοχάρης διευκρινίζει ότι για να μπορεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας θα πρέπει:

-να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ

-όταν έρθει, θα υποβληθεί με το καινοτόμο σύστημα «EVA» σε δειγματοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο

-θα αξιοποιηθούν τα rapid test

-θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης για τα κρούσματα, ενώ και φέτος θα ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες του κλάδου και δη του ξενοδοχειακού, που με τη σειρά τους αναμένουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο κ. Θεοχάρης γνωστοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες, θα παρουσιαστούν αυτά επικαιροποιημένα, με γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών. Ειδικά στο σκέλος των εργαζομένων, στάθηκε στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουρισμό, μετά από τον ευάλωτο πληθυσμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Κώστα Χαλκιαδάκη

Πώς αναμένεται να επηρεάσει τις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό;

Tο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα επιταχύνει την απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης διεθνώς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει υιοθέτησε την πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Δείχνει ορθολογισμό και επιπλέον θα στερούσε πρώτα από όλα στους Ευρωπαίους πολίτες -οι οποίοι ανυπομονούν να ταξιδέψουν ξανά- τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μέσον που απλοποιεί τις διατυπώσεις και διασφαλίζει την υγειονομική προστασία όλων. Για όλα αυτά, λοιπόν, εκτιμώ ότι το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, σε συνδυασμό με την σωστή και συνεπή εφαρμογή των υπόλοιπων υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ροής εισερχομένων τουριστών στην πατρίδα μας.

Ποια νέα δεδομένα εισάγει το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό στη στρατηγική σας για την τρέχουσα τουριστική χρονιά; Αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού;

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού είναι μια σημαντική προσθήκη στο «οπλοστάσιό» μας, αλλά δεν είναι το μόνο μέσον που έχουμε στη διάθεσή μας εν όψει του φετινού ανοίγματος. Κατά κύριο λόγο βασιζόμαστε στην πρόοδο της εμβολιαστικής εκστρατείας, στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Στη χώρα μας οι εμβολιασμοί εξελίσσονται ταχύτατα, έχουμε ήδη πετύχει καλύτερες επιδόσεις από πολλά άλλα κράτη. Είμαστε, δε, πάνω από τον μέσον όρο εμβολιασμού της ΕΕ. Επιπλέον έχουμε τα rapid test και τους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την άφιξη των τουριστών.

Επομένως, δεν εξαρτόμαστε μόνο στο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. Όσο για το στρατηγικό μας σχεδιασμό, η προτεραιότητά μας -όπως υπαγορεύεται από την έκτακτη συνθήκη της υγειονομικής κρίσης- είναι να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και σε κάθε επίπεδο την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. Θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν δούμε ανοιχτές όλες τις επιχειρήσεις, με υγιή τουριστική κίνηση και, πάνω από όλα, κάθε εργαζόμενο να επιστρέφει στη δουλειά του. Ως προς τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η ώθηση του Ελληνικού Τουρισμού στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, της εξειδίκευσης και της ποιοτικής αναβάθμισης της εμπειρίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, αποτελούν πάγιες προτεραιότητες για το υπουργείο μας.

Και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα τη φετινή τουριστική χρονιά στους υποψήφιους επισκέπτες;

Το μήνυμα είναι η ασφάλεια. Ανοίγουμε τον ελληνικό τουρισμό με ασφάλεια, φιλοξενούμε με ασφάλεια, φροντίζουμε κάθε τουρίστα σαν να είναι μέλος της οικογένειάς μας. Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε -αλλά και έχουμε αποδείξει ότι πρωτοπορούμε στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Γι′ αυτό, εξάλλου, ο ελληνικός τουρισμός πέρυσι απέσπασε πολύ σημαντικά διεθνή βραβεία και επαίνους. Συνεπώς το μήνυμα -σύμφωνα και με το κεντρικό σλόγκαν της φετινής προωθητικής εκστρατείας- είναι «Αll you want is Greece».

Δηλαδή, όποιος σκέφτεται να ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του και θέλει να νιώσει ότι θα είναι ασφαλής, ξέγνοιαστος, αυτός που θέλει ανθρώπινη και ολοκληρωμένη φροντίδα -φυσικά μαζί με τις φυσικές ομορφιές και τον πολιτισμό- χρειάζεται και θέλει την Ελλάδα.

Μετά και από την ολοκλήρωση των μεγάλων διεθνών εκθέσεων (ΙΤΒ και ΜΙΤ), τι μηνύματα έχετε στο υπουργείο για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης; Μπορεί από τώρα να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για την εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών;

Η εκτίμησή μας, βάσει των μηνυμάτων που φτάνουν στο yπουργείο Τουρισμού από διαφορετικές πηγές και από σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, είναι ότι η Ελλάδα ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Σε έρευνες που διενεργούν ταξιδιωτικοί οργανισμοί, media κ.λπ. αποτυπώνεται η αίσθηση ότι το brand name Ελλάδα έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι. Είναι πλέον μια χώρα σοβαρή, που δεν θα δίσταζε να επισκεφθεί κανείς σήμερα.

Το ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τέθηκε επικεφαλής της πρωτοβουλίας για το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, αποδεικνύει ότι η χώρα μας έχει διεθνές κύρος και δυνατή φωνή. Πέραν αυτού, πέρυσι φιλοξενήσαμε πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες. Και πέρυσι, θυμίζω, δεν είχαμε εμβόλια, δεν είχαμε εξελιγμένα και επαρκή rapid test κ.λπ. Πιστεύω επίσης ότι καθένας που σκέφτεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα φροντίζει να ενημερωθεί, άρα γνωρίζει π.χ. ότι το υπουργείο Τουρισμού έχει προτάξει τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα.

Παρ′ όλα αυτά, δεν θα αποτολμούσα πρόβλεψη για τη φετινή πορεία των οικονομικών μεγεθών του κλάδου. Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Και θα θέσει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και ανάκαμψης για το μέλλον.

Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τα πρώτα ταξίδια τουριστών προς την Ελλάδα να εκκινήσουν και πριν την 14η Μαΐου;

Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο του Covid-19, με την πρώτη χαραμάδα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τουρίστες και νωρίτερα. Συζητάμε για σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιπλέον, θα επιτρέπεται το yachting (απόπλους/κατάπλους), καθώς και οι κρουαζιέρες χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε λιμάνια, οι λεγόμενες «blue cruises».

Γενικώς, το διεθνές ενδιαφέρον για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είναι πολύ μεγάλο και συχνά εκδηλώνεται με έντονη αδημονία. Αυτή την αίσθηση είχα, για παράδειγμα, και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη Ρουμανία, μια πολύ σημαντική αγορά για την Βόρεια Ελλάδα. Παρ′ όλα αυτά, προχωρούμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, βήμα-βήμα.

Για μετά τις 14 Μαϊου, θα θέσουμε σε εφαρμογή το συνολικό σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού. Και τι αφορά το σχέδιο επανεκκίνησης; Αφορά, πρώτον τον τρόπο που θα μπορεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας. Θα πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ. Δεύτερον, όταν έρθει, θα υποβληθεί με το καινοτόμο σύστημα «EVA» σε δειγματοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο. Τρίτον, θα αξιοποιήσουμε τα rapid tests. Τέταρτον, θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης για τα κρούσματα. Πέμπτον, τα πρωτόκολλα που θα ισχύουν και φέτος.

Πέρυσι το υπουργείο είχε συνάψει συνεργασία με την TUI για την τόνωση της τουριστικής κίνησης, υπάρχουν στα πλάνα σας συνεργασίες με οργανωτές ταξιδίων και φέτος;

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και ισχύει παγίως, είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται σαν ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Και, θα έλεγα ότι, ιδιαίτερα από πέρυσι, το κύρος της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, χάρη στη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό -ή πολύ απλά- το φιλότιμο που επέδειξαν όλοι όσοι σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Επομένως, όχι μόνον ισχύουν οι συμφωνίες μας με τους διεθνείς κολοσσούς, τους μεγάλους tour operator όπως η TUI, αλλά στη βάση αυτών των συμφωνιών διευρύνουμε τη συνεργασία μας, προς όφελος της Ελλάδας και της εθνικής μας οικονομίας. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους tour operators και έχουμε ουσιαστική παρουσία στις εκδηλώσεις τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρόσφατο συνέδριο της TUI άνοιξε με δικό μου χαιρετισμό, ως Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας. Παρουσίασα εν τάχει τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να προσφέρουμε απολύτως ασφαλείς και αξέχαστες διακοπές σε κάθε φιλοξενούμενο και, όπως φαντάζεστε, επανέλαβα το νέο μας σλόγκαν «All you want is Greece».

Εστιάζοντας στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, πότε αυτές να αναμένουν την επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων; Θα υπάρχουν αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους, με αφορμή και το Πράσινο Πιστοποιητικό;

Eίμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να εφαρμoστούν φέτος. Υπάρχει προφανώς ανάγκη συνεχούς αναπροσαρμογής και βελτίωσης σε επιμέρους σημεία, αναλόγως των εξελίξεων σε ό,τι αφορά στον Covid-19. Το Υπουργείο Τουρισμού θα είναι έτοιμο να παρουσιάσει αυτές τις αλλαγές τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ισχυροποιήσουμε την άμυνά μας απέναντι στην πανδημία, αξιοποιώντας κυρίως την τεχνογνωσία που ήδη έχουμε. Αν πετύχαμε πέρyσι να ανοίξουμε με ασφάλεια, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του τουρισμού.

Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο που είμαι βέβαιος ότι θα επιδράσει πολύ θετικά είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουρισμό, μετά από τον ευάλωτο πληθυσμό. Με αυτό το μέτρο θα εδραιωθεί ένα τείχος ανοσίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στους τουρίστες. Αυτό θα μας επιτρέψει να τους κρατήσουμε όλους υγιείς και ασφαλείς.

Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και το στοίχημα δεν μπορεί να κερδηθεί παρά μόνο με τη συνέργεια όλων μας. Πολιτείας, ιδιωτικού τομέα, εργαζομένων, τοπικής αυτοδιοίκησης.